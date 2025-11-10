Jalore News: रानीवाड़ा में ट्रेक्टर-जीप की जोरदार भिड़ंत से हड़कंप, सड़क हादसे में 8-9 लोग गंभीर घायल

Jalore Road Accident: राजस्थान के जालौर जिले के रानीवाड़ा में भीनमाल सड़क मार्ग पर बिलाड़ के निकट एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रेक्टर और जीप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना में करीब 8 से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय समाजसेवी नेपाल सिंह की तत्परता से घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से रानीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को गुजरात के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सांसद देवजी पटेल ने अपनी गाड़ी रुकवाई और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जो सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है.

हादसे का विवरण: रानीवाड़ा-भीनमाल मार्ग पर भयानक टक्कर

बिलाड़ के पास रविवार दोपहर करीब 2 बजे यह हादसा हुआ. ट्रेक्टर तेज रफ्तार में था, जबकि जीप परिवार के सदस्यों से भरी हुई थी. अचानक सामने आने पर दोनों वाहन आपस में टकरा गए, जिससे जीप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेक्टर चालक की लापरवाही और सड़क पर गड्ढों ने हादसे को बढ़ावा दिया. घायलों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. जालौर पुलिस ने वाहनों को जब्त कर चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है.

समाजसेवी नेपाल सिंह की भूमिका सराहनीय

मौके पर पहुंचे समाजसेवी नेपाल सिंह ने बिना विलंब 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और घायलों को सावधानी से सीएचसी रानीवाड़ा ले जाया. सिंह ने बताया, "घायलों को देखकर दिल दहल गया. मैंने तुरंत मदद की, क्योंकि समय ही जीवन है." सीएचसी में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन 4-5 गंभीर घायलों को गुजरात के आहोर अस्पताल रेफर कर दिया गया. ग्रामीणों ने नेपाल सिंह की तारीफ की, जो इलाके में सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाते हैं.

मौके पर पहुंचकर ली जानकारी

घटना की खबर सुनते ही पूर्व सांसद देवजी पटेल अपनी यात्रा बीच में रोककर हादसा स्थल पर पहुंचे. उन्होंने घायलों की स्थिति की जानकारी ली और डॉक्टरों से बात की. पटेल ने कहा, "सड़क हादसे रोकने के लिए प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी. मैं जिला अधिकारी से बात करूंगा." उनकी उपस्थिति से ग्रामीणों में आश्वासन की भावना जगी. जालोर एसपी ने बताया कि जांच में लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी.