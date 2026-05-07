/लग्जरी गाड़ियां भी फेल! जालौर में 50 ट्रैक्टरों पर निकली अनोखी बारात, शादी ने जीता सबका दिल

Jalore News: ग्रामीण भारत की सादगी, सामूहिकता और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत नजारा उस समय देखने को मिला, जब सांचौर क्षेत्र के कारोला गांव से एक बारात बेहद अनोखे अंदाज में निकली. आमतौर पर घोड़ी, बग्गी या लग्जरी वाहनों में निकलने वाली बारातों के बीच इस बारात ने परंपरा को नए तरीके से जीवंत करते हुए 50 ट्रैक्टरों पर सवार होकर अपनी अलग पहचान बनाई.

इस भव्य बारात में करीब 200 लोग शामिल हुए, जिनमें 100 महिलाएं और 100 पुरुष थे. खास बात यह रही कि महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया. ग्रामीण परिवेश में इस तरह का दृश्य कम ही देखने को मिलता है, जहां महिलाएं भी पूरे उत्साह और गरिमा के साथ बारात का हिस्सा बनीं.

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किसकी निकली अनोखी बारात

यह बारात कारोला निवासी हितेश चौधरी की थी, जिनकी शादी को लेकर पूरे गांव में खासा उत्साह देखने को मिला. परिवार और गांव के लोगों ने मिलकर इस आयोजन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

ट्रैक्टरों को रंग-बिरंगे फूलों, झंडियों और आकर्षक सजावट से सजाया गया था. हर ट्रैक्टर एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बन गया था, मानो पूरी बारात एक चलती-फिरती सांस्कृतिक झांकी बन गई हो. ढोल-नगाड़ों की थाप, पारंपरिक गीतों की गूंज और लोगों के चेहरे पर झलकती खुशी ने माहौल को उत्सवमय बना दिया.

जगह-जगह हुआ स्वागत

गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने इस अनोखी बारात का जगह-जगह स्वागत किया. कई जगहों पर ग्रामीणों ने बारातियों का पुष्पवर्षा और स्वागत सत्कार के साथ अभिनंदन किया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी के चेहरे पर इस दृश्य को देखकर उत्साह और गर्व साफ झलक रहा था.

यह आयोजन केवल एक शादी समारोह नहीं रहा बल्कि सामाजिक एकता, महिला सहभागिता और ग्रामीण जीवन की जीवंतता का प्रतीक बन गया. आज के समय में जहां शादियों में दिखावे और खर्च का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं कारोला गांव की इस बारात ने सादगी और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश दिया.

इस पहल ने यह भी साबित कर दिया कि गांव की परंपराएं केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि वर्तमान में भी नवाचार के साथ आगे बढ़ सकती हैं. ट्रैक्टर, जो किसानों की पहचान है, उसी को बारात का माध्यम बनाकर ग्रामीणों ने अपनी जड़ों से जुड़ाव और गर्व को खुलकर प्रदर्शित किया.