जालोर के सांचौर में तीन गांव में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जानें मामला

Jalore News: राजस्थान के जालोर के सांचौर में ग्रामीणों द्वारा अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल जारी है. गांवों में बीते कई दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही हैं, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.
Jalore News: राजस्थान के जालोर के सांचौर के चितलवाना उपखंड कार्यालय के सामने ग्रामीणों द्वारा अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल जारी है. भूख हड़ताल के दूसरे दिन भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर आंदोलनकारियों में रोष बना हुआ है. ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.
ज्ञापन में बताया गया कि चितलवाना तहसील के चारणीम, केरिया, रतोड़ा गांवों में बीते कई दिनों से अज्ञात चोरों द्वारा रात्रिकालीन चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं. चोर घरों और मंदिरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की चोरी कर चुके हैं. इन घटनाओं के संबंध में पुलिस थाना चितलवाना में प्रकरण दर्ज हैं लेकिन अब तक किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
ग्रामीणों ने बताया कि 12 जनवरी 2026 को उपखंड अधिकारी चितलवाना को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर पुलिस को 10 दिन का समय दिया गया था. बावजूद इसके आज दिनांक तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. इससे चोरों के हौसले बुलंद हैं और रोज नई वारदातें हो रही हैं.
धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन की अनदेखी से आक्रोशित होकर 28 जनवरी से उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है, जहां 28 जनवरी को 5 ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे थे. वहीं, आज 5 ग्रामीण और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगो पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
इधर, जालोर जिला मुख्यालय पर शिव सेना UBT जालोर द्वारा जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बासफोड़ समाज के लिए श्मशान भूमि आवंटित करने की मांग की गई.
ज्ञापन में बताया गया कि बासफोड़ समाज पिछले करीब 100 वर्षों से खसरा नंबर 2225/6287, भीनमाल रोड स्थित भूमि पर अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करता आ रहा है लेकिन आज तक इस भूमि को वैधानिक रूप से श्मशान भूमि घोषित नहीं किया गया.
जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित ने कहा कि बासफोड़ समाज अत्यंत वंचित व मेहनतकश समुदाय है, जो बांस से बने सामानों का निर्माण कर जीवन यापन करता है. समाज को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार मिलना चाहिए. शिव सेना ने प्रशासन से उक्त भूमि को शीघ्र श्मशान भूमि के रूप में आवंटित कर वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की मांग की.
इस अवसर पर पूर्व पार्षद ओमाराम राणा, समाजसेविका जसवंती राणा, नरेश राणा, लाखाराम जोगी, चेतराम जोगी, वेलाराम जोगी, सुशीला देवी, शांति देवी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे.
