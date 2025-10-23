Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जालौर में सफाईकर्मी की बेटी हर्षिता ने रचा इतिहास! अब करेगी एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व

Jalore News: राजस्थान में जालौर नगर परिषद में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत यशपाल कठारिया की बेटी हर्षिता कुमारी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने जा रही हैं. 16 वर्षीय हर्षिता का चयन एशियन यूथ गेम्स में भारत की प्रतिनिधि टीम के लिए किया गया है. वह इस प्रतियोगिता में म्यू थाई गेम में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Heeralal bhati
Published: Oct 23, 2025, 01:44 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 01:44 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

नवंबर का मौसम और राजस्थान की ये 5 जगह, मजा ही आ जाएगा
9 Photos
udaipur tourist places

नवंबर का मौसम और राजस्थान की ये 5 जगह, मजा ही आ जाएगा

Rajasthan Gold Silver Price: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें आपके शहर में कितने में मिल रहा गोल्ड-सिल्वर
6 Photos
gold silver price today

Rajasthan Gold Silver Price: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें आपके शहर में कितने में मिल रहा गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेगा प्रदेश का कोना-कोना

जालौर में सफाईकर्मी की बेटी हर्षिता ने रचा इतिहास! अब करेगी एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व

Jalore News: जालौर नगर परिषद में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत यशपाल कठारिया की बेटी हर्षिता कुमारी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने जा रही हैं. 16 वर्षीय हर्षिता का चयन एशियन यूथ गेम्स में भारत की प्रतिनिधि टीम के लिए किया गया है. वह इस प्रतियोगिता में म्यू थाई गेम में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. खास बात यह है कि इस खेल में पूरे भारत से केवल 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें हर्षिता भी शामिल हैं.

कोच भागीरथ गर्ग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही

हर्षिता के चयन से उनके परिवार, कोच और पूरे जालौर जिले में खुशी की लहर है. इससे पहले हर्षिता का चयन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह उसमें हिस्सा नहीं ले सकीं. बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी. स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीत चुकी हर्षिता पिछले पांच वर्षों से कोच भागीरथ गर्ग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जालौर जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह

अब हर्षिता बहरीन में 22 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियन यूथ गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा बनकर मैदान में उतरेंगी. उनके प्रदर्शन को लेकर जालौर जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह है.

क्या कहना है पिता का

हर्षिता के पिता यशपाल कठारिया ने कहा कि बेटी की यह उपलब्धि उनके परिवार और समाज के लिए गर्व का पल है. उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी हर्षिता ने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर डटी रहीं. यशपाल का कहना है कि उनकी बेटी का अगला सपना अब ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है.

हर्षिता की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी सुविधा या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती. जालौर जैसे छोटे शहर से निकलकर एशियन यूथ गेम्स तक पहुंचने वाली हर्षिता अब उन बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो सीमित साधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news