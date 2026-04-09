जालौर में हाईवे जमीन के नाम पर बड़ा खेल! आरोपी फरार, पीड़ितों का फूटा गुस्सा

Jalore Land Fraud: जालोर जिले के सायला क्षेत्र में जमीन खरीद के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है. इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार और समाज के लोगों ने सायला एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि करीब 5.51 करोड़ रुपये की ठगी सुनियोजित तरीके से की गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

पीड़ित पक्ष के अनुसार, उन्हें हाईवे किनारे जमीन दिलाने का लालच दिया गया था. आरोप है कि इस दौरान हवाला लेन-देन और रजिस्ट्री प्रक्रिया के माध्यम से उनसे बड़ी रकम वसूली गई. शुरुआत में आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि जमीन का सौदा पूरी तरह वैध है, लेकिन बाद में वे अचानक फरार हो गए. इस घटना के बाद पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ.

क्या कहना है पीड़ितों का

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ज्ञापन में पीड़ितों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है. साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और ठगी की पूरी राशि बरामद करने की अपील की गई है. पीड़ित परिवार का कहना है कि इतनी बड़ी रकम गंवाने के बाद वे आर्थिक और मानसिक रूप से काफी परेशान हैं.

समाज के प्रतिनिधियों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. उनका कहना है कि इस तरह के मामलों पर सख्ती नहीं बरती गई तो आम लोगों का भरोसा प्रशासन पर से उठ सकता है.

इसके अलावा ज्ञापन में तहसील स्तर पर हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया की भी जांच कराने की मांग उठाई गई है. पीड़ितों का आरोप है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी अनियमितताएं हो सकती हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले में नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

हालांकि इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारी फिलहाल किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे हैं. इससे पीड़ितों की चिंता और बढ़ गई है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-