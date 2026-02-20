Zee Rajasthan
Jalore News: स्कूल में 6 वर्षीय छात्रा पर अचानक गिर पड़ा ब्लैक बोर्ड, हुई मौत

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले के सायला थाना इलाके के एक स्कूल में सेकेंड क्लास में पढ़ने वाली 6 वर्षीय छात्रा पर अचानक ब्लैक बोर्ड गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHeeralal bhati
Published:Feb 20, 2026, 07:32 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 07:32 PM IST

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के बावतरा गांव निजी विद्यालय मरूधर शिक्षण संस्थान में शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे दर्दनाक हादसा हो गया. सेकेंड क्लास में पढ़ने वाली 6 वर्षीय छात्रा प्रीति कक्षा कक्ष में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान दीवार पर ईंटों से बना ब्लैक बोर्ड अचानक भरभराकर गिर पड़ा और वह उसके नीचे दब गई.

बताया जा रहा है कि विद्यालय के कमरे सीमेंट की ईंटों की दीवार बनाकर तैयार किए गए थे. 5 से 7 फीट तक ईंटों की दीवार खड़ी कर उस पर बांस की बल्लियां लगाई गई थीं और ऊपर से तिरपाल डालकर कक्ष बनाए गए थे, जिस दीवार पर पढ़ाने के लिए ईंटों का ब्लैक बोर्ड बनाया गया था, वही अचानक ढह गया. हादसे के दौरान प्रीति ईंटों के नीचे दब गई.

मलबे से दबी बच्ची

स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्ची को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

विद्यालय संचालक मौके से फरार

हादसे के बाद विद्यालय संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, बावतरा गांव के कपूरगिरी और दिनेश गिरी करीब 5-6 साल पहले जमीन खरीदकर मरूधर शिक्षण संस्थान के नाम से स्कूल संचालित कर रहे थे. स्कूल 12वीं तक मान्यता प्राप्त है और यहां करीब 350 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं.

प्रारंभिक जांच में विद्यालय भवन की निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने भवन की स्थिति की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल रिपोर्ट नहीं दी गई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की ओर से फिलहाल रिपोर्ट नहीं दी गई है. रिपोर्ट दिए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार समेत प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर भेजा है. फिलहाल पुलिस व प्रशासन घटना को लेकर जांच कर रहा है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

मृतका प्रीति का परिवार मूल रूप से बालोतरा जिले के असाड़ा का निवासी है. उसके पिता भवरलाल मेघवाल जालोर जिले के असाणा गांव में खेत ठेके पर लेकर परिवार सहित रह रहे थे. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और क्षेत्र में शोक का माहौल छाया हुआ है.

दोपहर लंच के दौरान बच्चियां रही थी खेल

वहीं, मामले को लेकर जालौर जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल परमार ने बताया कि मौके पर मौजूद है और प्रारंभिक तौर पर दोपहर लंच के दौरान बच्चियों खेल रही थी. फाइबर ईटों से बना हुआ ब्लैक बोर्ड अचानक भर भर कर गिर गया, जिसमें 6 वर्षीय प्रीति उसकी चपेट में आ गई और सर में चोट लगने की वजह से घायल हो गई.

इलाज के दौरान हुई मौत

अस्पताल में इलाज के दौरान दम-तोड़ दिया. मामले को लेकर कमेटी बनाई गई है और प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जो सरकार को भेजी जाएगी. सरकार की तरफ से जो भी अग्रिम आदेश दिया जाएगा. उसे आधार पर आगे की स्कूल प्रशासन एवं स्कूल संचालक के विरुद्ध कठोर एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस स्कूल को मान्यता 24 साल पहले मिली हुई है.
