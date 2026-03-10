जालोर में आज से शीतला माता मेले की शुरुआत! 22 CCTV, 250 पुलिस जवान तैनात, उमड़ेगी भीड़

Jalore Sheetla Mata Mela 2026: जालोर शहर में सिरे मंदिर रोड स्थित शीतला माता मंदिर के पास बने मेला मैदान में आज पारंपरिक मेला भरेगा. सोमवार को मेले की पूर्व संध्या पर जिला कलेक्टर प्रदीप के. गवांडे ने ध्वजारोहण कर इस धार्मिक मेले का विधिवत शुभारंभ किया. ध्वजारोहण के बाद जिला कलेक्टर ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए. उन्होंने माता को माला अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश व जिले की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद नगर परिषद की ओर से स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे.

नगर परिषद आयुक्त दिलीप माथुर ने बताया कि मेले को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. मेले के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और दमकल वाहन की व्यवस्था भी की गई है. इसके अलावा मेले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी. इन कैमरों के माध्यम से मेले के हर कोने पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या अव्यवस्था को तुरंत रोका जा सके.

श्रद्धालुओं और आमजन की सुविधा को देखते हुए मेले में बड़े मंदिरों की तर्ज पर रेलिंग लगाकर दर्शन के लिए लाइन से जाने की व्यवस्था की गई है. इससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और लोगों को व्यवस्थित तरीके से माता के दर्शन हो सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी

कोतवाली थानाधिकारी रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 250 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 25 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. मेले के परिसर में एक अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां से पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी.

रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई

मेले में रात के समय रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है. नगर परिषद की ओर से 25 फीट ऊंचाई पर करीब 20 खंभों पर एलईडी लाइटें लगाई गई हैं. प्रत्येक खंभे पर चार-चार एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, जिससे पूरे मेला मैदान और दुकानों के आसपास पर्याप्त रोशनी बनी रहेगी.

इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा, एसडीएम मनोज कुमार, डीएसपी गौतम जैन, कोतवाली थानाधिकारी रामेश्वर लाल, नगर परिषद आयुक्त दिलीप माथुर, अशोक शर्मा, गीता मीणा सहित बड़ी संख्या में शहरवासी और श्रद्धालु उपस्थित रहे. मेले को लेकर शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-