Jalore News: जालोर में फिर भड़का गुस्सा, गणपतसिंह हत्याकांड के 16 महीने बाद भी धरने पर मृतक की पत्नी, SP का आश्वासन बेकार

मांडोली के गणपतसिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर धरने पर बैठी उनकी पत्नी और परिवारजनों से बातचीत करने बुधवार शाम एसपी शैलेंद्रसिंह इंदौलिया मौके पर पहुंचे. उन्होंने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए धरना व अनशन खत्म करने की अपील की. लेकिन परिजन राज़ी नहीं हुए. उनका कहना था कि पूर्व में भी आश्वासन पर धरना समाप्त किया, परंतु 16 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. परिजनों ने स्पष्ट कहा— जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा.

मांडोली के किराना व्यापारी गणपत सिंह की हत्या को 16 माह बीत जाने के बावजूद खुलासा नहीं होने से परिजनों का आक्रोश बढ़ गया है. इसी के चलते उनकी 80 वर्षीय मां हवा कंवर भी पिछले चार दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हैं. उनका कहना है— “जब तक बेटे के हत्यारों का खुलासा नहीं होगा, मैं हड़ताल नहीं छोड़ूंगी.”परिवार का आरोप है कि अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई और पुलिस यह भी नहीं बता पाई कि हत्या क्यों हुई.

गणपत सिंह की पत्नी भारती कंवर (40) पहले ही गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं.बुधवार को मेडिकल टीम धरना स्थल पर पहुंची और सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया. फिलहाल सभी को स्वस्थ बताया गया है. बता दें कि परिवार पहले रामसीन थाने और बाद में जिला मुख्यालय पर धरना दे चुका है.नवंबर 2024 में पुलिस ने 10–15 दिन में खुलासा करने का वादा किया था, जिस पर धरना समाप्त किया गया. इसके बाद जालोर विधायक एवं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के आश्वासन पर भी परिवार ने आंदोलन हटाया, लेकिन आज तक न खुलासा हुआ, न गिरफ्तारी.

एसपी इंदौलिया के अनुसार -अब जांच एएसपी मोटाराम गोदारा को सौंपी गई है “कुछ अहम पॉइंट्स पर जांच चल रही है, जल्द खुलासा किया जाएगा.”

27 अगस्त 2024 की शाम गणपत सिंह दुकान से घर लौटते समय लापता हो गए थे. गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद अगले दिन उनका शव सिकवाड़ा रोड पर सुनसान जगह कीचड़ में औंधे मुंह पड़ा मिला. सिर पर गहरी चोट के निशान थे और बाइक पास में गिरी हुई मिली. हत्या का तरीका, कारण और आरोपी—सब कुछ अब भी रहस्य बना हुआ है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है.

