/पढ़ें किसान के बेटे का कमाल, UPSC में 5 बार फेल, अब RAS में चमके सुनील गोदारा

Jalore News : सुनील गोदारा की सफलता की कहानी कई मायनों में खास है, जहां आज एक नाकामी के बाद युवा निराश हो जाते हैं, वहीं सुनील 5 बार असफल होने के बाद भी हिम्मत से डटे रहे और आखिरकार RAS में चमके.
Jalore News : राजस्थान में साधारण किसान परिवार आने वाले सुनील गोदारा ने RAS 2024 परीक्षा में 47वीं रैंक हासिल कर इलाके में बड़ा मुकाम हासिल किया है. सांचौरा के सिवाड़ा गांव में ढोल नगाड़ों के साथ सुनील गोदारा का स्वागत हुआ.
सुनील के पिता किसान है और मां आनंगबाड़ी कार्यकर्ता है. सीमित संसाधनों के बावजूद सुनील ने कभी हार नहीं मानी थी. प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई और फिर धोरीमन्ना और जोधपुर में स्कूली शिक्षा पूरी कर जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की.
सुनील गोदारा ने जेएनवीयू जोधपुर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कर NET परीक्षा भी पास की थी. सुनील ने साल 2017 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की. इस दौरान उन्होंने UPSC के लिए 5 बार कोशिश की, लेकिन असफलता के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.
लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने RAS में चौथे प्रयास में सफलता हासिल कर सुनील गोदारा ने 47वीं रैंक प्राप्त की. इससे पहले RAS 2023 में 209वीं रैंक के साथ चयनित होकर वे वर्तमान में राजस्थान लेखा सेवा में प्रशिक्षण ले रहे हैं.
इसके अलावा सुनील का चयन सहायक आचार्य के रूप में राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में भी हुआ, जहां उन्होंने 19 जुलाई 2025 को पदभार ग्रहण किया. कुल मिलाकर सुनील गोदारा की सफलता, उनके संघर्ष, धैर्य और निरंतर मेहनत का उदाहरण है. ग्रामीणों ने गर्व जताते हुए कहा कि उनकी ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है और ये साबित करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!