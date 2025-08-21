Jalore: आहोर में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक, फसलें अच्छी होने की उम्मीद

Jalore News: आहोर उपखण्ड क्षेत्र में गुरुवार को बादलों की गरज के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ. सुबह से ही रुक-रुक कर हो रही बरसात से जनजीवन प्रभावित रहा. वहीं लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे.

क्षेत्र में जल रही फसलों को जीवनदान मिलने की उम्मीद जगी है. बुवाई के बाद बारिश का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब जाकर पूरा हुआ. भवरानी, रायथल, देवकी, वेडिया, काम्बा, नोसरा, बावड़ी, भाद्राजून सहित आहोर उपखण्ड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में झमाझम बरसात का दौर जारी है. ग्रामीणों के अनुसार यदि इसी तरह बारिश का क्रम बना रहा तो खरीफ की फसलें अच्छी तरह लहलहा उठेंगी.



बता दें कि राजस्थान में मानसून का कमबैक हो चुका है. आज 21 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में छाए काले बदरा ताबड़तोड़ बरसने वाले हैं. मरुधरा में मानसून के भयंकर तरीके से एक्टिव होने के चलते कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Trending Now

जयपुर मौसम केंद्र की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, आज गुरुवार 21 अगस्त को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की जा सकती है. मानसून के भयंकर कमबैक की वजह से राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी गई है.

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, आज मरुधरा के जयपुर, जयपुर शहर, अजमेर और नागौर समेत आसपास के जिलों में बादल बेतहाशा बरस सकते हैं. इन जगहों पर मूसलाधार बारिश के साथ तेज मेघगर्जन और आकाशीय बिजली की गतिविधियां भी देखी जाएंगी. तेज सतही हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा हो सकती है.



अन्य जिलों दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बारां, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की सकती है. इसको लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर दिया है. इस दौरान तेज सतही हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-