Jalore Weather Update: जालौर में 2 दिन से लगातार हो रही झमाझम बारिश, कटी हुई फसलें बर्बाद

Jalore News: चितलवाना और सांचौर उपखंड क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. खेतों में कटी हुई फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान चिंतित हैं.

भारी बारिश और आंधी ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया

चितलवाना और सांचौर उपखंड के गांवों में बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, मूंगफली सहित अन्य फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं. कटाई के बाद खेतों में रखी फसलें भीगकर सड़ गई हैं किसानों के मुताबिक इस साल पहले सितंबर में हुई भारी बारिश और आंधी ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया था. अब कटाई के समय हुई इस बेमौसम बारिश ने उनकी बची-खुची उम्मीदें भी खत्म कर दी हैं.

किसानों को बीमा क्लेम दिलाने की मांग

किसानों ने सरकार और प्रशासन से जल्द से जल्द फसलों का सर्वे करवाकर नुकसान का आंकलन करने की अपील की है. उन्होंने मांग की है कि बीमाधारक किसानों को बीमा क्लेम दिलाने की मांग की है.

फसलें बर्बाद हो गयी

चितलवाना उपखण्ड के चितलवाना, केरिया, वीरावा, हालीवाव, घावा, कुण्डकी, अगड़ावा, सेसावा, दूठवा, चिमड़ावास, डुंगरी, आरवा, रणोदर, सिवाड़ा, परावा, डावल सहित कई गांवों में हुई तेज बारिश व आंधी ज़वे खेतो में काटकर सुखाने के लिए रखी फसलें बर्बाद हो गयी हैं.

झमाझम बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदला है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव क्षेत्र के असर से पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है. जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने मंगलवार, 7 अक्टूबर को जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनूं समेत 12 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने को लेकर यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले दो-तीन दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है. कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है. सोमवार को राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में सुबह से ही मेघगर्जना के साथ तेज बारिश दर्ज की गई.

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में भारी वर्षा हुई. सबसे अधिक 100 मिमी बारिश भीलवाड़ा के भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ में रिकॉर्ड की गई. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के रावतसर और हनुमानगढ़ में 67 मिमी बारिश दर्ज की गई. हनुमानगढ़ सहित कई जिलों से ओले गिरने की खबरें भी सामने आई हैं. वहीं, जयपुर मौसम केंद्र की जानकारी के मुताबिक, आज मंगलवार 7 अक्टूबर को भी राजस्थान के 12 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है.



जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, आज 7 अक्टूबर मंगलवार को मरुधरा के जयपुर और दौसा समेत आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर मेघगर्जन के साथ भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान तेज सतही हवाएं चलेंगी.

