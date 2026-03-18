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जालौर में मौसम विभाग ने जारी किया आंधी-बारिश संग ओलावृष्टि का अलर्ट, किसान परेशान

Jalore Weather Update: जालोर जिले में 19-20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है. तेज हवाओं, आंधी-बारिश और संभावित ओलावृष्टि से गेहूं और इसबगोल की खड़ी फसल को नुकसान की आशंका है. तापमान में गिरावट और लगातार चल रही हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 18, 2026, 11:28 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 11:32 AM IST

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जालौर में मौसम विभाग ने जारी किया आंधी-बारिश संग ओलावृष्टि का अलर्ट, किसान परेशान

Jalore Weather News: जालोर जिले में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने 19 और 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इस बदलाव का असर खासतौर पर किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि जिले में गेहूं और इसबगोल की खड़ी फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

पिछले दो दिनों से जालोर शहर और आसपास के क्षेत्रों में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. तेज हवा के कारण फसल के दाने बिखरने और खड़ी फसल के गिरने का खतरा बढ़ गया है.

इस बार कई किसानों ने देरी से बुवाई की थी, जिसके चलते फसल अभी पूरी तरह खड़ी है और मौसम में यह बदलाव उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. 15 मार्च को जहां पारा 21.3 डिग्री सेल्सियस था, वहीं अब यह घटकर 15.6 डिग्री तक पहुंच गया है.

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मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 मार्च को दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है. इसके चलते 18 से 20 मार्च के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा. इस दौरान तेज मेघगर्जन, आंधी और बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है.

18 मार्च को अजमेर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम सामान्यतः शुष्क रह सकता है. वहीं 19 और 20 मार्च को इस विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी, बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां तेज हो सकती हैं.

क्या है मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि जनजीवन को प्रभावित कर सकती है. खासतौर पर किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वहीं 21 मार्च से मौसम में फिर बदलाव आएगा और अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.

कुल मिलाकर जालोर में आने वाले दो दिन मौसम के लिहाज से संवेदनशील रहने वाले हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है.

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