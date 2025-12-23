Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred Source
Published: Dec 23, 2025, 09:09 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 09:09 PM IST

PM मोदी और CM भजनलाल विकसित भारत-विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार कर रहे- केके विश्नोई

Swarnim Rajasthan Jalore: ज़ी राजस्थान के सामाजिक सरोकार का सिलसिला ग्रेनाइट नगरी जालोर के भीनमाल पहुंचा, जहां स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का भव्य आगाज माननीय अतिथियों ने दीप प्रज्जवलन के साथ किया. इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई, भीनमाल विधायक डॉ. समरजीत सिंह राठौड़, भाजपा नेता नारायण सिंह देवल, जालोर SP शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया, जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गवांडे समेत कई लोग मौजूद रहे.

कार्यक्रम में बोलते हुए ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि ज़ी राजस्थान ना कभी झुका है ना किसी प्रलोभन में आया है, आगे भी हमारी यही विचारधारा देखने को मिलेगी. क्योंकि 'ना हमने सच को रंगा है' 'ना झूठ को छुपाया है.' हमने जो जैसा है वैसा ही दिखाया है. इसी के साथ ही उन्होने ज़ी मीडिया के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा की बात को हाईलाइट करते हुए कहा कि मीडिया समाज को सही दिशा दिखाए तो रास्ता खुद बनता चला जाता है. मीडिया का काम सच को हूबहू जनता तक पहुंचाना है.

वहीं ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बोलते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने स्वर्णिम भारत की कल्पना के लिए ही ग्राम स्वराज्य की अवधारणा रची और इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए आज गांवों के विकास के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है. उन्होने स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम की तारीफ करते हुए चैनल के सामाजिक सरोकार की भी सराहना की.

कार्यक्रम में बोलते हुए उद्योग राज्य मंत्री के के विश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और CM भजनलाल विकसित भारत-विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं. प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर हमारी सरकार निवेश लाने के प्रयास कर रही है.

भीनमाल विधायक डॉ. समरजीत सिंह राठौड़ ने कहा कि पत्रकारिता समाज में बहुत बड़ा स्तंभ है. इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है. इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आपका आलोचक ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है. यदि किसी चैनल अखबार ने आपकी कमी बताई तो आपको उससे सीखना चाहिए.

भाजपा नेता नारायण सिंह देवल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जैसे हमारा वास्तविक चेहरा शीशा दिखाता है. वैसे मीडिया और ज़ी राजस्थान भी राजस्थान का असली चेहरा आपके सामने रखता है. यह चैनल लोगों की समस्याओं के साथ सरकार की कमी और योजना भी जनता तक पहुंचाता है.

ज़ी राजस्थान के इस सफल कार्यक्रम में जालोर जिले के गणमान्य लोग शामिल हुए और सभी ने मुक्तकंठ से ज़ी राजस्थान की इस पहल की सराहना की. ज़ी राजस्थान ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि ज़ी हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता रहेगा.

