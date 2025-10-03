रिमोट फेल, पैर भी गायब, रावण दहन में दिखी नगर परिषद की घोर लापरवाही !

Jalore News: राजस्थान के जालोर शहर के शाह पुनाजी गेनाजी स्टेडियम में विजयादशमी पर रावण दहन कार्यक्रम लापरवाही और अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया. नगर परिषद और ठेकेदार की लापरवाही से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले समय पर तैयार नहीं हो पाए. शोभायात्रा को आधे घंटे तक रोकना पड़ा और जब दहन शुरू हुआ, तो रिमोट ने भी काम नहीं किया.

बाद में रस्सी और डंडों से पुतलों को जलाना पड़ा. शाम 6 बजे दहन होना था, लेकिन पुतलों की तैयारी पूरी न होने से भगवान श्रीराम की शोभायात्रा को मंदिर में ही रोकना पड़ा. जल्दबाजी में परिषद के कार्मिकों ने पुतलों को क्रेन से खड़ा तो कर दिया, लेकिन उनके पैर लगाना ही भूल गए. यहां तक कि रावण के पैर कुंभकर्ण के सामने रख दिए गए. पुतलों में घास भी नहीं भरी गई थी.

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और महंत पवनपुरी महाराज ने इलेक्ट्रॉनिक रिमोट से रावण दहन करने की कोशिश की, लेकिन रिमोट काम नहीं कर सका. फिर परिषद कर्मियों ने आग लगाई, जिससे केवल रंगीन कागज जले. इसके बाद पेट्रोल डालकर दहन की कोशिश की गई. मगर आधे घंटे से ज्यादा मशक्कत के बाद भी पुतले ठीक से नहीं जले. अंततः रस्सी और लकड़ी से पुतलों को गिराकर जलाना पड़ा.

इस लापरवाही पर जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गवांडे ने नाराजगी जताते हुए नगर परिषद आयुक्त दिलीप माथुर को फटकार लगाई और जिम्मेदारों व ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. इस दौरान एसपी शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया, एएसपी मोटाराम गोदारा, भाजपा नगर अध्यक्ष रवि सोलंकी, दिनेश महावर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.