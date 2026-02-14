Zee Rajasthan
"रास्ता पूछा और बच्चे को फॉर्च्यूनर में बैठा कर ले गए साथ, 10KM पीछा कर ग्रामीणों ने रोकी गाड़ी, किडनैपिंग के शक में 3 घंटे बनाया बंधक

जालोर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र में एक छोटी-सी गलतफहमी ने तीन घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा पैदा कर दिया. शाम करीब 5 बजे दो युवक (हमीद और तालिब) फॉर्च्यूनर कार में एक धार्मिक स्थल जा रहे थे. रास्ता भटकने के डर से उन्होंने 10 साल के एक बच्चे से पास के गांव का रास्ता पूछा और बच्चे को साथ ले गए ताकि वह रास्ता दिखा सके.
 

Published: Feb 14, 2026, 09:49 AM IST | Updated: Feb 14, 2026, 09:49 AM IST

Jalore News: जालोर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र में एक गलतफहमी ने तीन घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा रचा. शाम करीब 5 बजे दो युवक—हमीद और तालिब—फॉर्च्यूनर कार में गांव पहुंचे. उन्होंने रास्ता भटकने की आशंका में 10 साल के एक बच्चे से पास के गांव का रास्ता पूछा और बच्चे को साथ ले गए ताकि रास्ता दिखा सके. बच्चे के साथ गए अन्य बच्चों को यह बात संदिग्ध लगी और उन्होंने तुरंत परिजनों व ग्रामीणों को किडनैपिंग का शक जताकर सूचना दे दी.

ग्रामीणों ने 10 किमी तक किया पीछा, स्कॉर्पियो रोककर पकड़ा
ग्रामीणों ने तुरंत कार का पीछा शुरू कर दिया. करीब 10 किलोमीटर तक चले पीछे-पीछे के बाद शाम 7:30 बजे दोनों युवकों को पकड़ लिया गया. ग्रामीणों ने युवकों को गांव लाकर एक कमरे में बंद कर दिया और काफी देर तक उन्हें बंधक बनाए रखा. इस दौरान गांव में हड़कंप मच गया और लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए. सूचना मिलते ही बागोड़ा और सायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने संभाली स्थिति, गलतफहमी का निकला मामला
पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ की तो सामने आया कि वे एक धार्मिक स्थल पर जा रहे थे. बच्चे को सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए साथ लिया था और उन्हें वापस छोड़ने की बात कही थी. कोई किडनैपिंग का इरादा नहीं था. थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पूरी घटना गलतफहमी पर आधारित थी. दोनों पक्षों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. शांतिभंग की धारा में पाबंदी लगाकर दोनों युवकों को छोड़ दिया गया है. बच्चे को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया गया.

गांव में रही तनावपूर्ण माहौल
करीब तीन घंटे तक चले इस ड्रामे से पूरे इलाके में तनाव रहा. ग्रामीणों का गुस्सा और युवकों का डर—दोनों तरफ से भावनाएं उफान पर थीं. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत किया. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि छोटी-सी गलतफहमी कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, खासकर बच्चों से जुड़े मामलों में. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध घटना में तुरंत पुलिस को सूचित करें, खुद से कोई कार्रवाई न करें.

