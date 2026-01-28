Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Crime Files: सच बताने से पहले उतारा मौत के घाट, मर्डर के आरोपी की नार्को टेस्ट से पहले हत्या, पैर फैक्चर और सिर पर गहरे वार, लहूलुहान हालत मिली बॉडी

Rajasthan Crime News: जालोर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के एलाना गांव में एक बेहद खौफनाक हत्या की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है. 65 वर्षीय किसान तेजाराम चौधरी पुत्र सुरथाराम, जो एक मर्डर मामले में नामजद आरोपी था, का शव मंगलवार सुबह 7 बजे उसके खेत में लहूलुहान हालत में मिला. तेजाराम दो दिन बाद नार्को टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 28, 2026, 10:21 AM IST | Updated: Jan 28, 2026, 10:21 AM IST

Trending Photos

Temperature: राजस्थान में Western Disturbance का U-टर्न! कहीं 28.4°C की तपिश, तो कहीं ठंड का सितम, जानें बदलते मौसम के दौर में सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: राजस्थान में Western Disturbance का U-टर्न! कहीं 28.4°C की तपिश, तो कहीं ठंड का सितम, जानें बदलते मौसम के दौर में सबसे गर्म इलाके

कालबेलिया से PM मोदी के सामने भजन तक! ‘राजस्थानी मधु’ बनीं RIFF 2026 की कल्चरल एंबेसडर, कहानी हैरान कर देगी
8 Photos
jAISALMER NEWS

कालबेलिया से PM मोदी के सामने भजन तक! ‘राजस्थानी मधु’ बनीं RIFF 2026 की कल्चरल एंबेसडर, कहानी हैरान कर देगी

'सुलेमान' का अवैध कब्जा, 12,50,00,000 करोड़ की illegal जमीन पर बना फार्म हाउस! राजनीति में बनती मजबूत पकड़, पढ़ें अमोनिया नाइट्रेट वाले 'खान' का पूरा कच्चा-चिट्ठा
10 Photos
Explainer

'सुलेमान' का अवैध कब्जा, 12,50,00,000 करोड़ की illegal जमीन पर बना फार्म हाउस! राजनीति में बनती मजबूत पकड़, पढ़ें अमोनिया नाइट्रेट वाले 'खान' का पूरा कच्चा-चिट्ठा

राजस्थान में कोल्ड वेव का अटैक, उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 31 जनवरी से फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
9 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में कोल्ड वेव का अटैक, उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 31 जनवरी से फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Crime Files: सच बताने से पहले उतारा मौत के घाट, मर्डर के आरोपी की नार्को टेस्ट से पहले हत्या, पैर फैक्चर और सिर पर गहरे वार, लहूलुहान हालत मिली बॉडी

Jalore Murder: जालोर जिले में नार्को टेस्ट से 2 दिन पहले मर्डर के नामजद आरोपी की हत्या हो गई. 65 साल का आरोपी किसान रात में खेत की रखवाली करने गया था. सुबह घर नहीं पहुंचा तो बेटा बुलाने गया. खेत में पिता का लहूलुहान शव देख बेटे के होश उड़ गए. किसान के सिर और कान पर धारदार हथियार से वार के निशान थे. पैर टूटा हुआ था.

मामला बिशनगढ़ थाना इलाके के एलाना गांव का मंगलवार सुबह 7 बजे का है. डीएसपी गौतम जैन ने बताया- ऐलाना गांव निवासी तेजाराम चौधरी (65) पुत्र सुरथाराम मर्डर के मामले में नामजद था. दो दिन बाद उसका नार्को टेस्ट होने वाला था. इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई. तेजाराम ने गांव के ही रहने वाले डॉ. जुगराज के खेत बंटाई पर ले रखे थे. उसके घर से खेत की दूरी 600 मीटर है. तेजाराम सोमवार शाम 4 बजे खेतों की रखवाली करने निकला था. रात को खेत में बने टिनशेड के नीचे सो गया.


मंगलवार सुबह 7 बजे तेजाराम का बेटा खेत में पहुंचा तो वहां पिता की लहूलुहान लाश पड़ी थी. उसने बिशनगढ़ थाना पुलिस को फोन पर सूचना दी और परिवार व गांव वालों को जानकारी दी. बिशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जालोर से डीएसपी गौतम जैन भी पुलिस जाब्ता लेकर पहुंचे. मौके पर FSL टीम को बुलाया गया और सबूत जुटाए गए. बॉडी को मांडवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया गया. पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डीएसपी गौतम जैन ने बताया- तेजाराम चौधरी हत्या के एक मामले में नामजद था. बिशनगढ़ थाने में 8 जनवरी को ऐलाना गांव के चरवाहे बूटाराम की हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. इसमें तेजाराम चौधरी भी नामजद था. बूटाराम और तेजाराम मिलकर खेत बंटाई पर लेते थे. 22 दिसंबर को बूटाराम अचानक लापता हो गया था. 23 दिसंबर को उसके परिवार के लोगों ने बिशनगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. इसके बाद 8 जनवरी को बालोतरा के तेलवाड़ा गांव में बूटाराम का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था.

बूटाराम की चप्पलें ऐलाना गांव (जालोर) में तेजाराम चौधरी के खेत में मिली थी. ऐसे में तेजाराम को भी हत्या में नामजद आरोपी बनाया गया था. दो दिन बाद तेजाराम का इस मामले में नार्को टेस्ट होना था. ऐसे में इस मर्डर ने मौत की गुत्थी को उलझा दिया. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news