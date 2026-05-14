/बीच सड़क पर धूं-धूं कर जली OLA की स्कूटी, EV में लगी भयंकर आग बैटरी जलकर खाक

Sanchore News: जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के हाडेतर गांव में ओला कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई. स्कूटी से धुआं और चिंगारियां निकलती देख चालक ने तुरंत सड़क के किनारे खड़ा कर दिया.



स्कूटी चलाते हुए अचानक धुआं और चिंगारियां निकलती देख चालक ने तुरंत सड़क के किनारे स्कूटी खड़ी कर दी. आसपास खड़े ग्रामीणों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग बैटरी में लगी होने के कारण तेजी से फैलती गई. कुछ ही मिनटों में पूरी स्कूटी आग की लपटों में घिर गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन दमकल की टीम के पहुंचने से पहले ही स्कूटी पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई.

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आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस और प्रारंभिक जांच में बैटरी में तकनीकी खराबी या ओवरहीटिंग की आशंका जताई जा रही है. इस घटना से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.



गर्मियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी सुरक्षा : जरूरी सावधानियां

गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक्स की बैटरी सबसे ज्यादा जोखिम में रहती है.

स्कूटी को कभी भी सीधी धूप में पार्क न करें, हमेशा छायादार और हवादार जगह पर रखें.

बैटरी को ओवरचार्जिंग से बचाएं. बैटरी लेवल 20% से 80% के बीच रखने की कोशिश करें.

नियमित रूप से बैटरी, चार्जर और सभी कनेक्शनों की जांच करवाएं.

लंबे समय तक स्कूटी को पूरी तरह डिस्चार्ज न होने दें.

तेज गति, भारी लोड और लगातार लंबी दूरी की यात्रा से बचें.

यदि गर्मी में बैटरी असामान्य रूप से गर्म हो रही हो तो तुरंत वाहन का इस्तेमाल बंद कर दें.



बढ़ते EV वाहनों और सुरक्षा की चुनौती

राजस्थान में इलेक्ट्रिक स्कूटियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में बैटरी फटने और आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में EV वाहनों के मालिकों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल आग की वजह पता लगाने के लिए स्कूटी के अवशेषों की जांच की जा रही है.

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