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बीच सड़क पर धूं-धूं कर जली OLA की स्कूटी, EV में लगी भयंकर आग बैटरी जलकर खाक

Ola Electric Scooty Fire: जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के हाडेतर गांव में ओला कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई. स्कूटी से धुआं और चिंगारियां निकलती देख चालक ने तुरंत सड़क किनारे खड़ा कर दिया.  

Edited byAnsh RajReported by Hiralal Bhati
Published: May 14, 2026, 04:41 PM|Updated: May 14, 2026, 04:41 PM
बीच सड़क पर धूं-धूं कर जली OLA की स्कूटी, EV में लगी भयंकर आग बैटरी जलकर खाक
Image Credit: Sanchore News

Sanchore News: जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के हाडेतर गांव में ओला कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई. स्कूटी से धुआं और चिंगारियां निकलती देख चालक ने तुरंत सड़क के किनारे खड़ा कर दिया.


स्कूटी चलाते हुए अचानक धुआं और चिंगारियां निकलती देख चालक ने तुरंत सड़क के किनारे स्कूटी खड़ी कर दी. आसपास खड़े ग्रामीणों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग बैटरी में लगी होने के कारण तेजी से फैलती गई. कुछ ही मिनटों में पूरी स्कूटी आग की लपटों में घिर गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन दमकल की टीम के पहुंचने से पहले ही स्कूटी पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई.

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आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस और प्रारंभिक जांच में बैटरी में तकनीकी खराबी या ओवरहीटिंग की आशंका जताई जा रही है. इस घटना से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.


गर्मियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी सुरक्षा : जरूरी सावधानियां

गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक्स की बैटरी सबसे ज्यादा जोखिम में रहती है.

स्कूटी को कभी भी सीधी धूप में पार्क न करें, हमेशा छायादार और हवादार जगह पर रखें.

बैटरी को ओवरचार्जिंग से बचाएं. बैटरी लेवल 20% से 80% के बीच रखने की कोशिश करें.

नियमित रूप से बैटरी, चार्जर और सभी कनेक्शनों की जांच करवाएं.

लंबे समय तक स्कूटी को पूरी तरह डिस्चार्ज न होने दें.

तेज गति, भारी लोड और लगातार लंबी दूरी की यात्रा से बचें.

यदि गर्मी में बैटरी असामान्य रूप से गर्म हो रही हो तो तुरंत वाहन का इस्तेमाल बंद कर दें.


बढ़ते EV वाहनों और सुरक्षा की चुनौती
राजस्थान में इलेक्ट्रिक स्कूटियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में बैटरी फटने और आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में EV वाहनों के मालिकों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल आग की वजह पता लगाने के लिए स्कूटी के अवशेषों की जांच की जा रही है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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