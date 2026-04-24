/जालोर-बाड़मेर हाइवे पर भयंकर सड़क हादसा, एक की मौके पर मौत, 5 घायल, 3 की हालत गंभीर

Jalore Barmer Highway Accident: जालोर जिले के सायला क्षेत्र में ओटवाला के जालोर-बाड़मेर हाइवे पर बुधवार को एक भयानक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. मामाजी मंदिर के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से आ रहे टेम्पो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.



इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पाँच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टेम्पो में सवार लोगों को बाहर निकालने में ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. स्थानीय ग्रामीणों और 108 एंबुलेंस कर्मियों की त्वरित मदद से घायलों को तुरंत सायला अस्पताल पहुँचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीन गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर या जालोर के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया है. शेष घायलों का इलाज सायला अस्पताल में जारी है.



प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कॉर्पियो अत्यधिक तेज रफ्तार में थी. टक्कर के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोके बिना मौके से फरार होने की कोशिश की. पुलिस अब स्कॉर्पियो की तलाश में जुट गई है और मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस फरार स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है. इस हादसे से पूरे सायला क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक और घायलों के परिजन सदमे में हैं. स्थानीय लोगों ने हाइवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने प्रशासन से हाइवे पर स्पीड ब्रेकर लगाने, बेहतर लाइटिंग व्यवस्था करने और गति सीमा का सख्ती से पालन कराने की मांग की है.



कई लोगों का कहना है कि जालोर-बाड़मेर हाइवे पर भारी वाहनों की आवाजाही ज्यादा होने के कारण छोटे वाहनों को खतरा बना रहता है. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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