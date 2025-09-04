Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जालौर के सांचौर में बच्चों की आंखों के सामने महिला संग दुष्कर्म की कोशिश, FIR दर्ज

सांचौर में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया. आरोपी मोहनलाल घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर गया लेकिन महिला ने बच्चों के जागने पर खुद को छुड़ाया और आरोपी भाग गया. घटना के कुछ दृश्य पीड़िता के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तारी का दावा किया है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Heeralal bhati
Published: Sep 04, 2025, 11:16 AM IST | Updated: Sep 04, 2025, 11:16 AM IST

Trending Photos

क्या आपको पता है सबसे ज्यादा रानियां किस मुगल शासक के पास थी?
6 Photos
mughal

क्या आपको पता है सबसे ज्यादा रानियां किस मुगल शासक के पास थी?

क्यों खास है ईद-ए-मिलाद-उन-नबी? कुछ के लिए खुशी, तो कुछ के लिए गम का दिन
9 Photos
Ajmer News

क्यों खास है ईद-ए-मिलाद-उन-नबी? कुछ के लिए खुशी, तो कुछ के लिए गम का दिन

राजस्थान के 30 जिलों में तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 30 जिलों में तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में 7 सितंबर 2025 को लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण, सूतक काल में भूलकर भी न करें ये काम
8 Photos
jaipur news

राजस्थान में 7 सितंबर 2025 को लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण, सूतक काल में भूलकर भी न करें ये काम

जालौर के सांचौर में बच्चों की आंखों के सामने महिला संग दुष्कर्म की कोशिश, FIR दर्ज

Jalore News: सांचौर शहर में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. पीड़िता ने धमाणा निवासी मोहनलाल पर आरोप लगाते हुए सांचौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

पीड़िता ने बताया कि 26 अगस्त की शाम करीब 6 बजे मोहन अचानक उसके घर पहुंचा. उस समय महिला के दोनों बच्चे सो रहे थे. आरोप है कि मोहन ने घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती की, कपड़े फाड़ने की कोशिश की. शोर मचाने पर उसके बच्चे जाग गए और बाहर आ गए. इस दौरान महिला खुद को छुड़ाकर चिल्लाई, जिससे आरोपी मौके से भाग निकला. महिला ने पुलिस को बताया कि घटना के कुछ दृश्य उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गए हैं, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर पुलिस को सौंप दिया गया है.

थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह कच्छवाह ने बताया कि पीड़िता मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है और वर्तमान में सांचौर में किराए के मकान में अपने बच्चों के साथ रहकर एक निजी कंपनी में कार्यरत है. महिला ने रिपोर्ट में कहा कि उसकी पहचान मोहन से पार्सल लाने-ले जाने के दौरान हुई थी. शुरू से ही मोहन का व्यवहार संदिग्ध था और उसकी नजरें गलत इरादे वाली थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने आरोपी मोहन के खिलाफ दुष्कर्म प्रयास व धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़िता को हरसंभव न्याय दिलाया जाएगा.

घटना से जुड़े दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें महिला नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है. वीडियो में महिला एक शख्स से सवाल करती है कि मेरे स्क्रीनशॉट ग्रुप में क्यों वायरल किए. जवाब में शख्स कहता है- मुझे भेजने से मना कौन करता है. इसके बाद वह महिला का हाथ खींचता है और महिला कहती है- यह व्यक्ति मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news