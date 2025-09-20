Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

आखिरी सांस तक जेल में सजा काटेगा दरिंदा चाचा, 6 साल की मासूम से हैवानियत करने पर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

जालौर POCSO कोर्ट ने 6 साल की भतीजी से रेप के आरोपी चाचा को आजीवन कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 26 जनवरी 2025 को हुई घटना में बच्ची के कपड़े खून से सने थे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 20, 2025, 11:36 AM IST | Updated: Sep 20, 2025, 11:36 AM IST

Trending Photos

Mughal : मिल गया मुगल रानियों की ख़ूबसूरती का राज, चौंका देगा उनका ब्यूटीफुल दिखने का Secret
6 Photos
rajasthan quiz

Mughal : मिल गया मुगल रानियों की ख़ूबसूरती का राज, चौंका देगा उनका ब्यूटीफुल दिखने का Secret

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने फिर मारी पलटी, इन जिलों में आज झमाझम बारिश की चेतावनी!
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने फिर मारी पलटी, इन जिलों में आज झमाझम बारिश की चेतावनी!

Rajasthan Unique Facts: क्या आप जानते हैं राजस्थान के शहरों का रंगीन कोड?
6 Photos
Rajasthan News,

Rajasthan Unique Facts: क्या आप जानते हैं राजस्थान के शहरों का रंगीन कोड?

जीण माता की ज्योत से घर ले आइए बस यह एक चीज, दूर होंगी आंखों से जुड़ी बीमारियां!
6 Photos
Sikar News

जीण माता की ज्योत से घर ले आइए बस यह एक चीज, दूर होंगी आंखों से जुड़ी बीमारियां!

आखिरी सांस तक जेल में सजा काटेगा दरिंदा चाचा, 6 साल की मासूम से हैवानियत करने पर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jalore Rape Case: जालौर पॉक्सो न्यायालय 6 साल की भतीजी के साथ रेप के मामले में आरोपी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट जालौर प्रमोद कुमार मलिक ने मासूम भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल) की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 जनवरी 2025 को पीड़िता की मां ने थाना भीनमाल में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 26 जनवरी की शाम उसकी 6 वर्षीय पुत्री को आरोपी चचेरा देवर खेत पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के समय बच्ची की 8 वर्षीय बहन भी पास में मौजूद थी. बच्ची जब घर लौटी तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 14 गवाह और 36 दस्तावेज पेश किए गए. गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मासूम के साथ इस तरह की घृणित हरकत समाज के लिए कलंक है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसलिए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जो उसकी अंतिम सांस तक जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news