जालोर की बेटी आकांक्षा कुमावत ने रचा इतिहास, नेशनल लेवल पर दो रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया

Jalore News: जालोर जिले की बेटी आकांक्षा कुमावत ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और दृढ़ इच्छाशक्ति से देश स्तर पर बड़ा नाम कमाया है. उन्होंने ‘स्ट्रॉन्ग वीमन ऑफ इंडिया’ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो नेशनल रिकॉर्ड बनाए और गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाया. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 12, 2026, 10:44 AM IST | Updated: Jan 12, 2026, 10:44 AM IST

जालोर की बेटी आकांक्षा कुमावत ने रचा इतिहास, नेशनल लेवल पर दो रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया

Akanksha Kumawat News: जालोर. जिले के लिए गौरव का क्षण तब आया जब आहोर उपखंड के बावड़ी गांव निवासी आकांक्षा कुमावत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया. दिल्ली के फरीदाबाद में 7 से 11 जनवरी तक आयोजित 34वीं राष्ट्रीय सीनियर, जूनियर, सब जूनियर एवं मास्टर्स इक्विप्ड एंड क्लासिक बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2025-26 में आकांक्षा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए और दो स्वर्ण पदक जीतकर ‘स्ट्रॉन्ग वीमन ऑफ इंडिया’ का खिताब अपने नाम किया.

प्रतियोगिता में आकांक्षा ने पावर लिफ्टिंग और इक्विप्ड बेंच प्रेस दोनों वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव विनोद साहू ने बताया कि सब जूनियर गर्ल्स टीम का नेतृत्व कर रही आकांक्षा कुमावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में 77.5 किलोग्राम वजन उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले इस वर्ग में 72.5 किलोग्राम वजन उठाने का रिकॉर्ड दर्ज था.

इसके साथ ही आकांक्षा ने इक्विप्ड बेंच प्रेस स्पर्धा में भी 57 किलोग्राम भार वर्ग में 95 किलोग्राम वजन उठाकर एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया. इस श्रेणी में पूर्व में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 87.5 किलोग्राम का था. दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतने के साथ आकांक्षा को ‘स्ट्रॉन्ग वीमन ऑफ इंडिया’ का खिताब प्रदान किया गया.

अपनी इस उपलब्धि पर आकांक्षा ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल जालोर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन करना है. आगे चलकर वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का मान बढ़ाना चाहती हैं. आकांक्षा ने इस सफलता का श्रेय अपने कोच लोकेश कुमार और पूनम पूनिया को दिया.

आकांक्षा ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने करीब पांच वर्षों तक लगातार कड़ी मेहनत की है. इस दौरान परिवार का पूरा सहयोग मिला, जिसने उन्हें हर चुनौती में आगे बढ़ने का हौसला दिया. आकांक्षा की इस ऐतिहासिक सफलता से जिलेभर में खुशी की लहर है और खेल जगत में उन्हें नई प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है.

