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जिंदगीभर साथ निभाया, मौत भी साथ आई! एक घंटे के अंतराल में पति-पत्नी की मौत, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

Rajasthan News: जालोर के भवरानी गांव में 89 वर्षीय दरगाराम प्रजापत और उनकी 90 वर्षीय पत्नी पुनीदेवी ने जीवनभर साथ निभाने के बाद अंतिम सफर भी साथ तय किया. पत्नी की मौत के करीब एक घंटे बाद पति ने भी दम तोड़ दिया. दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 25, 2026, 06:30 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 06:30 PM IST
जिंदगीभर साथ निभाया, मौत भी साथ आई! एक घंटे के अंतराल में पति-पत्नी की मौत, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार
Image Credit: जालोर में बुजुर्ग दंपती का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार.

Jalore News: जालोर जिले के भवरानी गांव में एक बुजुर्ग दंपती की अंतिम विदाई ने हर किसी की आंखें नम कर दीं. दरगाराम प्रजापत (89) और उनकी पत्नी पुनीदेवी (90) ने शादी के बाद करीब सात दशक से ज्यादा समय साथ बिताया और आखिर में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. शुक्रवार को पुनीदेवी के निधन के करीब एक घंटे बाद दरगाराम की भी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने भी दम तोड़ दिया. शनिवार को दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया.

सुबह पत्नी ने छोड़ा साथ, कुछ देर बाद पति भी चल बसे
परिवार के अनुसार पुनीदेवी शुक्रवार सुबह तक बिल्कुल ठीक थीं. अचानक उन्हें हल्का चक्कर आया और कुछ ही देर में उनका निधन हो गया. पोती पिंकी ने इसकी जानकारी दरगाराम को दी. पत्नी की मौत की खबर सुनकर वे काफी चिंतित हो गए और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी. परिवार के लोग उनके पास पहुंचे, लेकिन करीब एक घंटे बाद उन्होंने भी शांत अवस्था में प्राण त्याग दिए.

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जीवनभर साथ निभाया, अंतिम सफर भी एक साथ
दरगाराम और पुनीदेवी ने अपना पूरा जीवन साथ बिताया. दोनों घर पर ही रहते थे और उम्र बढ़ने के बावजूद परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रहे थे. परिवार में बच्चों, पोते-पोतियों और अन्य सदस्यों की मौजूदगी के बीच दोनों ने लंबा जीवन देखा. पति-पत्नी के एक साथ निधन की खबर फैलते ही गांव में हर कोई भावुक हो गया.

गठजोड़े में निकली दोनों की अंतिम यात्रा
दोनों की अंतिम यात्रा का दृश्य भी बेहद भावुक करने वाला था. जिस तरह शादी के समय दूल्हा-दुल्हन का गठजोड़ा बांधकर उन्हें एक साथ विदा किया जाता है, उसी तरह दरगाराम और पुनीदेवी की अर्थियों को भी गठजोड़े में बांधकर अंतिम यात्रा निकाली गई. शनिवार सुबह सैकड़ों ग्रामीण और परिवार के लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए.

एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार
ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया. पति-पत्नी को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी गई. अंतिम विदाई के दौरान गांव का माहौल गमगीन रहा. हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि दोनों ने जिंदगीभर एक-दूसरे का साथ निभाया और आखिरी सफर भी साथ तय किया.

ग्रामीणों ने कहा- ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता
दरगाराम और पुनीदेवी के एक साथ निधन को ग्रामीण बेहद खास मान रहे हैं. उनका कहना है कि लंबे दांपत्य जीवन के बाद इस तरह एक साथ दुनिया से विदा होना हर किसी के नसीब में नहीं होता. ग्रामीण इसे उनके अच्छे कर्मों और जीवनभर के साथ का फल बता रहे हैं. दोनों अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं.

जिंदगीभर साथ और फिर एक साथ अंतिम विदाई
भवरानी में हुई इस घटना ने एक बार फिर पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई को सामने ला दिया. शादी के बाद जीवन के सुख-दुख में साथ रहने वाले दरगाराम और पुनीदेवी ने करीब 90 साल की उम्र तक एक-दूसरे का साथ निभाया. शुक्रवार को दोनों ने कुछ ही अंतराल में दुनिया को अलविदा कहा और शनिवार को एक ही गठजोड़े में अंतिम यात्रा पर निकले. उनके इस अंतिम सफर की तस्वीर गांव के लोगों के लिए लंबे समय तक यादगार रहेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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