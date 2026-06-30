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3 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ! अमृत लाल हत्याकांड में पुलिस को 15 दिन का अल्टीमेटम

Rajasthan News: जालोर में अमृत लाल देवासी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना एएसपी के 15 दिन में खुलासे के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया. परिजनों ने चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से उग्र आंदोलन और धरना शुरू किया जाएगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 30, 2026, 08:37 PM|Updated: Jun 30, 2026, 08:37 PM
3 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ! अमृत लाल हत्याकांड में पुलिस को 15 दिन का अल्टीमेटम
Image Credit: धरने पर बैठा मृतक अमृत लाल का परिवारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: आहोर के भैंसवाड़ा निवासी अमृत लाल देवासी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जालोर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन मंगलवार को स्थगित कर दिया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) मोटाराम ने पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों को आगामी 15 दिनों के भीतर मामले का खुलासा करने का ठोस आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने धरने को 15 दिन के लिए टालने का निर्णय लिया.

शिव सेना के नेतृत्व में प्रदर्शन, एसपी से लगाई न्याय की गुहार
इससे पूर्व, अपने इकलौते बेटे के हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने सोमवार को शिव सेना के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने उग्र प्रदर्शन किया था. परिजनों ने जालोर पुलिस अधीक्षक (SP) से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई और कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे. मंगलवार दोपहर एएसपी मोटाराम ने धरना स्थल पर पहुंचकर समझाइश की और 15 दिन की मोहलत मांगी.

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क्या है पूरा मामला
मृतक अमृत लाल की माता रतीदेवी और पिता चौपाराम के अनुसार, 27 जून 2023 अमृत लाल देवासी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता (गुमशुदा) हुआ था. 28 जून 2023 को आहोर के धार तालाब में अमृत लाल का शव संदिग्ध अवस्था में तैरता हुआ मिला. घटना के तुरंत बाद माता-पिता ने आहोर थाने में हत्या की आशंका जताते हुए लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तब से लेकर अब तक परिजनों ने न्याय के लिए कई बार थाने और जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर काटे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं.

जांच में गंभीर लापरवाही
घटना के समय पुलिस को तालाब से मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ था. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल नहीं कर पाई है जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

परिजनों की चेतावनी
पीड़ित परिवार का कहना है कि वे पिछले तीन साल से सिर्फ आश्वासनों के भरोसे जी रहे हैं. यदि इस बार भी पुलिस ने दिए गए 15 दिनों के समय (आश्वासन) में हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, तो वे एक बार फिर उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होंगे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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