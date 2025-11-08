Jaipur ATS Action: राजस्थान एटीएस ने दो दिन पहले आतंकी संगठन से जुड़े सांचौर के मौलवी ओसामा उमर को गिरफ्तार किया है. ओसामा अफगानिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़ा था और पिछले चार साल से इसके टॉप कमांडरों के संपर्क में था. आरोपी ओसामा से पूछताछ में कई खुलासे सामने आए हैं.

इंटरनेट कॉलिंग की मदद से करता था आतंकियों से संपर्क

एटीएस ने चार दिन की पूछताछ के बाद मौलवी ओसामा को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि वह चार अन्य युवकों का ब्रेनवॉश कर उन्हें कट्टरपंथ की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था. ओसामा इंटरनेट कॉलिंग के ज़रिये आतंकियों से संपर्क करता था. जानकारी के मुताबिक, ओसामा भारत से बाहर भागने की फिराक में था. वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहा था. अगर एटीएस ने कार्रवाई में दो दिन की भी देरी की होती, तो वो देश छोड़कर भाग सकता था.

2023 में आतंकी संगठन की तरफ हुआ झुकाव

ओसामा का झुकाव सोशल मीडिया पर उभर रहे कट्टर संगठनों की ओर तब हुआ जब उसने 2023 में एक आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के एक सदस्य को फॉलो करना शुरू किया. धीरे-धीरे उसने उसी सोच के वीडियो और कंटेंट साझा करना शुरू कर दिया, जिससे युवाओं में कट्टरता फैलाने की कोशिशें की जा रही थीं. खुलासा हुआ कि ओसामान का गॉड फादर टीटीपी का एक सक्रिय आतंकी था जो जून 2025 में मारा गया. ओसामा ने उससे प्रेरणा लेकर भारत से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

ओसामा के परनाना रह चुके हैं बाड़मेर के विधायक

एटीएस आईजी विकास कुमार के मुताबिक, आरोपी ओसामा का पारिवारिक बैकग्राउंड प्रभावशाली है. उसके तीन मामा राजस्थान के मदरसों में शिक्षक हैं. जबकि नाना जमाते हिंद संगठन में नायब के पद पर हैं और परनाना वलीम मोहम्मद बाड़मेर से विधायक रह चुके हैं.

टीटीपी के टॉप कमांडर से था सीधा संपर्क

ओसामा ने पूछताछ में बताया कि वह अफगान आतंकी संगठन टीटीपी के टॉप कमांडर के सीधे संपर्क में था. हाल ही में एटीएस ने राजस्थान के चार जिलों बाड़मेर, जोधपुर, करौली और सांचौर में छापेमारी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा था. इनमें ओसामा उमर, मसूद पंडीपार (बाड़मेर), मोहम्मद अयूब (पीपाड़, जोधपुर), मोहम्मद जुनेद (करौली) और बसीर (रामसर, बाड़मेर) शामिल हैं. फिलहाल जयपुर एटीएस ऑफिस में एनआईए और अन्य राज्यों की आईबी टीमें ओसामा से पूछताछ कर रही हैं.

