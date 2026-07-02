/बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

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Jalore News: जालोर जिले के सियाणा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा के जिला प्रवक्ता नटवर सिंह राजपुरोहित पर बुधवार शाम अज्ञात हमलावरों ने कथित रूप से धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल नटवर सिंह को पहले सियाणा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सिरोही रेफर कर दिया गया. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
गांव की ओर जा रहे थे तभी अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से किया हमला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नटवर सिंह राजपुरोहित बुधवार शाम जालोर से अपने गांव की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे सियाणा के निकट आकोली-आड़वाड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर पहुंचे, सामने से आई एक गाड़ी में सवार अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
स्थानीय लोगों ने नेता को पहुंचाया अस्पताल
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से घायल नटवर सिंह को सियाणा अस्पताल पहुंचाया गया. वहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सिरोही रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है.
आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी
घटना से आक्रोशित क्षेत्रपाल संघ, व्यापार मंडल, राजपुरोहित समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोग सियाणा पुलिस चौकी के बाहर एकत्रित हो गए. प्रदर्शनकारियों ने जालोर–सिरोही मार्ग पर धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.
पुलिस ने 15 घंटे में प्रभावी कार्रवाई का दिया आश्वासन
सूचना मिलते ही बागरा थाना अधिकारी मोहनलाल गर्ग तथा सिरोही से पुलिस अधिकारी निरंजन प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें समझाइश दी तथा आरोपियों के खिलाफ 15 घंटे के भीतर प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया.
आश्वासन के बाद हुआ धरना समाप्त
पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों और प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया. इसके बाद जाम हटवाकर जालोर–सिरोही मार्ग पर यातायात पुनः सुचारु करवा दिया गया.
पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है तथा मामले की गहन जांच जारी है.
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