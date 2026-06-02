/थाने में बवाल! जालौर में महिला ने पुलिसकर्मियों पर लगाए मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप

Jalore News: भीनमाल थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर एक युवती और उसके परिवार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.

शिकायत के अनुसार, 31 मई को युवती अपने पिता के साथ भीनमाल थाने में एक लिखित शिकायत देने पहुंची थी. इसमें गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया था कि वे लंबे समय से उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं, गाली-गलौज करते हैं और धमकियां भी देते हैं. इसी वजह से वे न्याय की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे. पीड़िता का कहना है कि शिकायत पत्र में एक छोटी सी गलती को सुधारने के लिए वह और उसके परिजन थाने के बाहर खड़े थे. इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी के कहने पर वे दोबारा थाने के अंदर गए. लेकिन अंदर जाते ही हालात बिगड़ गए.

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आरोप है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने अचानक उनके पिता का मोबाइल फोन छीन लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. युवती का कहना है कि यह सब कुछ बिना किसी स्पष्ट वजह के हुआ, जिससे परिवार काफी डर और सदमे में आ गया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब युवती ने अपने पिता के साथ हो रही कथित मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो पुलिसकर्मियों ने उसका फोन भी छीन लिया. इसके बाद उसके साथ भी मारपीट करने और मोबाइल से वीडियो डिलीट करने का आरोप लगाया गया है.

घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है. इस मामले में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से सामने आए हैं. पुलिस विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

फिलहाल शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना में क्या सच है और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी.