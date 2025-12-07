सांचौर में बनेगा राजस्थान का सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह, रोजगार और विकास का आएगा तूफान!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के सांचौर क्षेत्र स्थित भवातड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार में प्रस्तावित सूखा बंदरगाह (ड्राई पोर्ट) परियोजना को केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार की प्राथमिकता मिलने लगी है. इस बड़े कदम से लंबे समय से पिछड़े रहे इस इलाके में विकास के नए अध्याय लिखे जाने की उम्मीद है. परियोजना शुरू होने के बाद क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को तेज रफ्तार मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा.

क्षेत्र के विकास की खुलेंगी राहें

भवातड़ा में सूखा बंदरगाह बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और व्यापारिक दृष्टि से यह इलाका तेजी से विकसित हो सकेगा. वर्तमान में राजस्थान में समुद्री बंदरगाह न होने के कारण आयात और निर्यात का अधिकांश कार्य गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से सड़क मार्ग से होता है. इससे परिवहन की लागत बढ़ जाती है. अगर भवातड़ा ड्राई पोर्ट विकसित हो जाता है तो भारी मात्रा में व्यापारिक गतिविधियों को राहत मिलेगी और परिवहन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी.

कांडला बंदरगाह पर निर्भरता घटेगी

राजस्थान के लिए निकटतम समुद्री बंदरगाह गुजरात का कांडला है, जहां से राज्य का आयात-निर्यात होता है. भवातड़ा ड्राई पोर्ट विकसित होने पर यह उत्तर और पश्चिम भारत के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर सकता है. इसके अलावा, बाड़मेर-सांचौर बेसिन में तेल और गैस की संभावनाओं को देखते हुए यह बंदरगाह भविष्य के ऊर्जा व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

यहां उत्पादित ग्रेनाइट, जीरा, ग्वार, बाजरा जैसी कृषि और खनिज वस्तुओं के निर्यात में भी यह परियोजना गेम-चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि कम परिवहन लागत में सामान भेजना अधिक आसान होगा.

56 हजार बीघा दलदली जमीन का उपयोग

रणखार क्षेत्र में लगभग 56 हजार बीघा सरकारी जमीन दलदली और लवणीय है, जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है. यह भूमि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आती है. प्रस्ताव है कि इसी मार्ग को 500 मीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी नहर के रूप में विकसित किया जाए, जिससे भवातड़ा के रणखार क्षेत्र में बंदरगाह का मुख्य स्टेशन तैयार किया जा सके.

नर्मदा के ओवरफ्लो पानी का भी होगा उपयोग

ड्राई पोर्ट बनने के बाद नर्मदा के ओवरफ्लो पानी को भी लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र के माध्यम से अरब सागर तक भेजा जा सकेगा. इससे न केवल बाढ़ जैसी स्थितियों से राहत मिलेगी बल्कि किसानों को पानी की समस्या से भी निजात मिल सकती है. परियोजना पूरी होने पर यह अब तक उपेक्षित क्षेत्र रोजगार और व्यापार का बड़ा केंद्र बन सकता है.

स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों में उत्साह

सांचौर के व्यवसायी मणीलाल मांजू के अनुसार, भवातड़ा बंदरगाह बनने से यह इलाका व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख हब बन जाएगा और उत्तर भारत के बड़े कारोबारी केंद्र के रूप में विकसित होगा. उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी भी यहां निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे विकास की गति और तेज होगी.

युवा उद्यमी योगेश जोशी ने बताया कि सूखा बंदरगाह बनने से परिवहन लागत में कमी आएगी, समय की बचत होगी और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा. स्थानीय लोगों को भी व्यापारिक अवसरों में भागीदारी का लाभ मिलेगा.

