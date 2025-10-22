फिर चमकेगा जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग, पहाड़ काटकर बनेगी 27 करोड़ की सड़क

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में 10वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक स्वर्णगिरी दुर्ग (जालोर दुर्ग) एक बार फिर अपनी प्राचीन आभा लौटाने की तैयारी में है. राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग की संयुक्त पहल पर दुर्ग का 4.91 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 27 करोड़ रुपये की लागत से पहाड़ काटकर नई सड़क बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है.

फिलहाल दुर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सीढ़ियों वाला है, जिससे आमजन और पर्यटकों को काफी कठिनाई होती है. अब प्रस्तावित 5.45 किलोमीटर लंबी सड़क बनने के बाद वाहन सीधे 1200 फीट ऊंचाई पर बने दुर्ग तक पहुंच सकेंगे. परियोजना का प्रस्ताव फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास विचाराधीन है और वन विभाग से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है.

जालोर दुर्ग के संरक्षण के लिए अब तक कई बार प्रयास हुए, लेकिन 2022 में तत्कालीन कलेक्टर निशांत जैन की पहल पर यह सबसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है. मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 'गोडवाड़ सर्किट' योजना में दुर्ग को शामिल किया गया. इसके अंतर्गत परकोटे, चारों प्रवेश द्वारों- सूरजपोल, चांदपोल, ध्रुवपोल सहित की मरम्मत, रानी महल, मानसिंह महल और भूलभुलैया का पुनरुद्धार किया जा रहा है.

इसके अलावा तीन शेल्टर पॉइंट, टॉयलेट ब्लॉक, पानी की पाइप लाइन और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित की जा सकें.

जीर्णोद्धार कार्यों के बावजूद दुर्ग की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनी हुई है. यहां आने वाले कुछ असामाजिक तत्व दीवारों पर रंग, कोयले या पत्थरों से नाम लिखकर ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हाल ही में मरम्मत हुई दीवारों पर भी दोबारा से नाम उकेरे जाने के मामले सामने आए हैं.

जालोर विधायक और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि दुर्ग की सुरक्षा और निगरानी के लिए पहले से पुलिस और पुरातत्व विभाग की टीमें तैनात हैं, लेकिन असामाजिक तत्व लगातार विरासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस पर सख्त कार्रवाई और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

स्वर्णगिरी दुर्ग, जिसे कभी 'जालोर का किला' कहा जाता था, राजस्थान की सबसे ऊंची ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है. जीर्णोद्धार और सड़क निर्माण कार्य पूरे होने के बाद यह स्थल न केवल राज्य का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनेगा बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को भी एक नई रोशनी देगा.

