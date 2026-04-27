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जालोर का वो मंदिर, जहां खुद बढ़ती है हनुमान जी की प्रतिमा!

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में कानीवाड़ा हनुमान मंदिर है, जिसको चमत्कार का स्थान कहा जाता है. यह मंदिर मान्यताओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. यह मंदिर करीब 500 से 800 वर्ष पुराना है. 

Edited bySneha AggarwalReported byHeeralal bhati
Published: Apr 27, 2026, 07:23 PM|Updated: Apr 27, 2026, 07:23 PM
जालोर का वो मंदिर, जहां खुद बढ़ती है हनुमान जी की प्रतिमा!
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Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले का कानीवाड़ा हनुमान मंदिर क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध आस्था स्थलों में शामिल है. यह प्राचीन मंदिर अपनी बिना छत वाली संरचना, पातालेश्वर रूप में विराजमान हनुमान जी और चमत्कारी मान्यताओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. यहां हर मंगलवार और विशेष पर्वों पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

राजस्थान के जालोर जिले में स्थित कानीवाड़ा हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र माना जाता है. यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमयी स्वरूप और चमत्कारों से जुड़ी मान्यताओं के कारण भी विशेष पहचान रखता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह मंदिर करीब 500 से 800 वर्ष पुराना है और वर्षों से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है.

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आंगन ऊंचा होता गया, वैसे-वैसे प्रतिमा

कानीवाड़ा मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बिना छत वाली संरचना है. मान्यता है कि मंदिर पर कई बार छत डालने का प्रयास किया गया लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश यह कार्य पूरा नहीं हो सका. इसी वजह से भक्त इसे दैवीय संकेत मानते हैं और कहते हैं कि बजरंगबली खुले आकाश के नीचे ही विराजमान रहना चाहते हैं. यह रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

मंदिर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा को पातालेश्वर स्वरूप माना जाता है. कहा जाता है कि यहां भगवान स्वयं धरती से प्रकट हुए थे. प्रतिमा की मुद्रा भी अन्य मंदिरों से अलग बताई जाती है, जिसमें वे पालथी मारकर और सूर्यमुखी स्वरूप में विराजमान हैं. स्थानीय मान्यता यह भी है कि जैसे-जैसे मंदिर परिसर का आंगन ऊंचा होता गया, वैसे-वैसे प्रतिमा का आकार भी खुद बढ़ता गया.

भजन-कीर्तन और प्रसादी का आयोजन

कानीवाड़ा मंदिर में कई पीढ़ियों से एक ही परंपरा के पुजारी सेवा करते आ रहे हैं. मंदिर में प्रतिदिन पूजा-अर्चना होती है और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं. लोगों का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है. नौकरी, संतान सुख, व्यापार उन्नति और स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां धोक लगाने आते हैं.

हर मंगलवार, शनिवार और हनुमान जयंती पर मंदिर परिसर में विशेष भीड़ रहती है. धार्मिक आयोजनों के दौरान भजन-कीर्तन और प्रसादी का आयोजन भी किया जाता है. जालोर ही नहीं, बल्कि आसपास के सिरोही, पाली, बाड़मेर और गुजरात सीमा क्षेत्र से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

चमत्कार और विश्वास का अद्भुत संगम

कानीवाड़ा हनुमान मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लोकआस्था, परंपरा और चमत्कारिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बन चुका है. यही कारण है कि वर्षों बाद भी इस मंदिर की महिमा लोगों के मन में पहले जैसी बनी हुई है.

जब दवाइयों से भी माइग्रेन का दर्द थमने का नाम नहीं लेता, तब इंसान उम्मीद लेकर आस्था के दर पर पहुंचता है. जिले से 13-14 किलोमीटर दूर गांव की पहाड़ी पर विराजमान संकट मोचन हनुमान जी का यह मंदिर ऐसी ही गहरी श्रद्धा का केंद्र है.

मान्यता है कि यहां सच्चे मन से दर्शन करने पर न सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि माइग्रेन जैसी पीड़ा से भी राहत मिलती है. दूर-दूर से श्रद्धालु अपने कष्ट लेकर यहां आते है और विश्वास के साथ लौटते हैं. इस मंदिर की आस्था को और भी खास बनाती है महाशिवरात्रि की वह अनोखी कथा, जब यहां केसर की बारिश होने की बात कही जाती है. यही वजह है कि यह धाम चमत्कार और विश्वास का अद्भुत संगम बन चुका है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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