लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत, जालौर को मिलेगी जाम से मुक्ति! भारतमाला एक्सप्रेस-वे खुला

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले के बागोड़ा (जालौर). लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बागोड़ा से सांचौर तक भारतमाला एक्सप्रेस-वे को रविवार से सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया. गुजरात बॉर्डर से लेकर अमृतसर तक जाने वाले इस मार्ग का बागोड़ा–सांचौर हिस्सा कई महीनों से निर्माण कार्य के चलते बंद था. इस दौरान केवल छोटे वाहनों को ही अस्थायी रूप से चलने की अनुमति थी, जबकि भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ रहा था.

सांचौर तक निर्बाध जा सकेंगे वाहन

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब इस खंड का निर्माण कार्य पूरा कर एक्सप्रेस-वे को सुचारु रूप से शुरू कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार, अब वाहन चालकों को किसी भी बीच के बिंदु पर एक्सप्रेस-वे से उतरने की आवश्यकता नहीं होगी. सभी वाहन सीधे सांगाना टोल से प्रवेश कर सांचौर तक निर्बाध रूप से जा सकेंगे.

व्यापारियों और आम जनता को मिली राहत

बागोड़ा-सांचौर मार्ग खुलने से व्यापारियों और आम यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. पहले निर्माण कार्य और सांचौर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के चलते लंबे ट्रैफिक जाम, धूलभरी सड़कों और दुर्घटनाओं की समस्या बनी हुई थी. अब एक्सप्रेस-वे के पूर्ण संचालन से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि हादसों में भी कमी आएगी. इस सड़क के खुलने से सांचौर के व्यापार को नई गति मिलेगी और शहर की ट्रैफिक समस्या में भी बड़ी राहत मिलेगी.

एक छोटा हिस्सा कुछ दिन तक रहेगा बंद

फिलहाल बागोड़ा से सांचौर के बीच स्थित कॉल सेक्शन का छोटा हिस्सा तकनीकी कारणों से बंद रहेगा, जिसे कुछ दिनों में खोलने की तैयारी है. अधिकारियों के अनुसार, भारतमाला एक्सप्रेस-वे का शेष कार्य भी अब पूर्ण हो चुका है, जिससे गुजरात से पंजाब तक अब यात्रा पहले से कहीं अधिक तेज़ और सुरक्षित हो गई है.

