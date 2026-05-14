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Rajasthan News: जालोर के पंसेरी में CM की 'ग्राम चौपाल', भील परिवार के घर किया भोजन और गांव में बिताई रात

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालोर के पंसेरी गांव में 'ग्राम चौपाल' के जरिए सीधा संवाद किया. उन्होंने भोमाराम भील के घर भोजन कर रात गांव में ही बिताई. सुबह की सैर और चाय पर चर्चा के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान का आश्वासन दिया.

Edited byArti PatelReported byHeeralal bhati
Published: May 14, 2026, 08:54 AM|Updated: May 14, 2026, 08:54 AM
Rajasthan News: जालोर के पंसेरी में CM की 'ग्राम चौपाल', भील परिवार के घर किया भोजन और गांव में बिताई रात
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma

CM Bhajanlal Sharma Village Visit: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों दो दिवसीय जालोर दौरे पर हैं.दौरे के दौरान उन्होंने रानीवाड़ा क्षेत्र के पंसेरी गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं.कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, किसानों और ग्रामीणों से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई.

ग्राम विकास चौपाल: अंतिम छोर तक पहुंचेगा लाभ

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है.उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित फीडबैक भी लिया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया.उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई योजनाएं चला रही हैं.उन्होंने लखपति दीदी योजना, मातृ वंदना योजना, बालिकाओं के लिए स्कूटी वितरण योजना सहित शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किया.मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है.

भोमाराम भील के घर 'आत्मीय भोजन'

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंसेरी गांव में ही रात्रि विश्राम किया.इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासी भोमाराम भील के घर पहुंचकर भोजन किया और परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की.मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवेश में समय बिताते हुए गांव के लोगों से क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की.

सुबह की सैर और 'चाय पर चर्चा'

अगले दिन सुबह मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक के लिए गांव की गलियों में निकले, जहां ग्रामीणों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया.मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव भी लिए. मुख्यमंत्री के गांव में रात्रि विश्राम और ग्रामीणों के बीच बिताए गए समय को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला.ग्रामीणों ने इसे गांव के लिए गौरव का क्षण बताया.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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