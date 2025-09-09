Zee Rajasthan
अचानक उफनाई लूणी नदी, 23 लोग फंसे,गर्भवती महिला और बच्चों को ऐसे बचाया गया

Sanchore News: सांचौर में लूणी नदी में फंसे 23 लोगों को NDRF ने सुरक्षित निकाला. टीम ने एक गर्भवती महिला और बच्चों को बचाया, साथ ही बाढ़ प्रभावित गांव में राशन और दवाइयां भी पहुंचाईं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 09, 2025, 11:19 AM IST | Updated: Sep 09, 2025, 11:19 AM IST

Sanchore News: राजस्थान के सांचौर जिले के नेहड़ क्षेत्र में बहने वाली लूणी नदी में फंसे 23 लोगों को एनडीआरएफ (NDRF) की टीम ने एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस रेस्क्यू में एक गर्भवती महिला और बच्चे भी शामिल थे.

बढ़ा पानी का बहाव, फंसे 23 लोग
यह घटना सांचौर के चितलवाना उपखंड के रिड़का गांव की है. गांव के कुछ लोग लूणी नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक नदी का पानी तेजी से बढ़ गया, जिससे वे बीच में ही फंस गए. स्थिति गंभीर होते देख ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी.

सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने बड़े ही कुशलता से 15 पुरुष, 5 महिलाओं (जिनमें एक गर्भवती महिला भी थी) और 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला.

राशन और दवाइयां भी पहुंचाई गईं
एनडीआरएफ की टीम ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बचाया, बल्कि बाढ़ से प्रभावित गांव में जरूरी राशन और दवाइयां भी पहुंचाईं, ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की दिक्कत न हो.

इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चितलवाना के नायब तहसीलदार वेरसीराम और पटवारी संजय बिश्नोई भी मौजूद रहे. उन्होंने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर हालात पर नजर रखी और जरूरी मदद पहुंचाई.

एनडीआरएफ की तारीफ
एनडीआरएफ की टीम की इस त्वरित और सफल कार्रवाई की काफी तारीफ हो रही है. समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और कई लोगों की जान बचाई जा सकी. यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि मुश्किल हालात में भी प्रशासनिक मुस्तैदी और टीम वर्क से लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है.

