Rajasthan News: सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, 200 युवाओं को ठगा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक ऐसे सनसनीखेज गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसने जालसाजी की सारी हदें पार कर दीं. जालोर कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी राकेश जीनगर को गिरफ्तार किया है, जिसने जयपुर नगर निगम का फर्जी अधिकारी बनकर करीब 200 युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया.

डिजिटल जालसाजी

आरोपी राकेश जीनगर का काम करने का तरीका इतना शातिर था कि पढ़े-लिखे युवा भी उसके झांसे में आ गए. बता दें कि वह खुद को शहरी आजीविका केंद्र (NULM) का बड़ा अधिकारी बताता था. उसने जयपुर नगर निगम के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाई थी, जिसके जरिए वह युवाओं को आधिकारिक दिखने वाले जॉइनिंग लेटर भेजता था. नौकरी पक्की करने के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थी से 3 लाख से 10 लाख रुपये तक वसूले गए.

जालोर में फर्जी ऑफिस का ड्रामा

ठगी को सच दिखाने के लिए आरोपी ने जालोर के शहरी आजीविका केंद्र में ही पीड़ितों को बैठाना शुरू कर दिया. कई युवाओं को यह विश्वास दिलाया गया कि वे सरकारी ड्यूटी पर हैं. उन्हें डेढ़ साल तक बिना वेतन के काम पर बैठाए रखा गया, ताकि किसी को शक न हो. जब लंबे समय तक वेतन नहीं मिला और जांच की गई, तो 27 मार्च को पीड़ितों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई.

15 करोड़ की महाठगी का अनुमान

पुलिस की शुरुआती जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. आरोपी ने केवल जालोर ही नहीं, बल्कि पाली और सिरोही के युवाओं को भी अपना शिकार बनाया. बता दें कि इसमें करीब 200 युवाओं से ठगी की आशंका है. ठगी का आंकड़ा 12 से 15 करोड़ रुपये तक जा सकता है.

पुलिस की कार्रवाई और सीजिंग

शिकायत मिलने के बाद जालोर नगर परिषद ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी के कार्यालय को सीज कर दिया है. कोतवाली पुलिस राकेश जीनगर से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य सफेदपोशों और एजेंटों का पता लगाया जा सके.

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