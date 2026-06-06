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Rajasthan News: जालोर में 14वीं नगर परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए 70 से अधिक मंदिरों के दर्शन

Rajasthan News: पुरुषोत्तम मास में जालोर की 14वीं नगर परिक्रमा में हजारों श्रद्धालु उमड़े. हिंदू सेवा समिति की ओर से आयोजित नगर परिक्रमा में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा शहर 'जय श्री कृष्णा' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. जहां 70 से अधिक मंदिरों के दर्शन किए.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 06, 2026, 03:58 PM|Updated: Jun 06, 2026, 03:58 PM
Rajasthan News: जालोर में 14वीं नगर परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए 70 से अधिक मंदिरों के दर्शन
Image Credit: Rajasthan News

Jalore Nagar Parikrama: पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर शनिवार को जालोर शहर पूरी तरह भक्तिमय नजर आया. हिंदू सेवा समिति की ओर से आयोजित 14वीं भव्य मंदिर दर्शन व नगर परिक्रमा में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा शहर 'जय श्री कृष्णा' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. परिक्रमा में हजारों श्रद्धालुओं, विशेषकर मातृशक्ति (महिलाओं और बहनों) ने उत्साह के साथ भाग लिया और भजन-कीर्तन करते हुए जालोर नगर के 70 से अधिक प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए.

गणपति पूजन से हुआ भव्य आगाज
परिक्रमा की शुरुआत शनिवार सुबह 7:30 बजे सूरजपोल स्थित गणपति मंदिर से हुई. वहां मौजूद साधु-संतों द्वारा विधि-विधान से गणपति भगवान का पूजन और महाआरती की गई. इसके बाद श्रद्धालुओं का हुजूम नगर परिक्रमा के लिए रवाना हुआ.

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जगह-जगह हुआ स्वागत, पुष्प वर्षा से महके रास्ते
हिंदू सेवा समिति के अम्बालाल व्यास ने बताया कि इस धार्मिक यात्रा का शहरवासियों ने पलक-पावड़े बिछाकर स्वागत किया. परिक्रमा मार्ग में विभिन्न समाजों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल, शिकंजी, छाछ और शरबत की व्यवस्था की गई. फलाहारी, फल-फ्रूट और बिस्किट के काउंटर लगाए गए. श्रद्धालुओं के ऊपर पूरे रास्ते जगह-जगह पुष्प वर्षा कर उनका हौसला और उत्साह बढ़ाया गया.

इन प्रमुख मंदिरों से गुजरी परिक्रमा
सुबह शुरू हुई यह यात्रा जबरनाथ महादेव, रामदेवजी मंदिर, रोडवेज डिपो स्थित माताजी मंदिर, जागनाथ महादेव, कालिका मंदिर और देवनारायण मंदिर होते हुए राजेंद्र नगर पहुंची. यहां से पंचवटी हनुमानजी, भुवनेश्वरी माता, मलकेश्वर मठ, जलंधरनाथ अखाड़ा, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ महादेव, धान मंडी स्थित शनिश्चरजी मंदिर और कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए गए. इसके बाद कारवां तोपखाना स्थित गुप्तेश्वर महादेव, श्रीराम मंदिर, चारभुजा मंदिर, हिंगलाज माता, शिववाड़ी, धुणिया मठ, नागणेश्वरी माता, गौड़ीजी जैन मंदिर, सिद्धि विनायक और सुन्देलाव तालाब स्थित बालाजी मंदिर से होते हुए दोपहर में हनुमानशाला स्कूल पहुंचा. यहां सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी, संतों के प्रवचन और भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसने माहौल को पूरी तरह अध्यात्म के रंग में डुबो दिया.

शाम की पारी और महाआरती के साथ विसर्जन
दोपहर के विश्राम और प्रसादी के बाद शाम 4:00 बजे परिक्रमा पुनः हनुमानशाला स्कूल से शुरू हुई. दूसरे चरण में यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए आखरिया हनुमानजी, चामुण्डा माता मंदिर, मामाजी मंदिर, मंडलनाथ महादेव, लंकेश्वर हनुमानजी, पुलिस लाइन स्थित माताजी मंदिर और नंदीश्वर दीप तीर्थ होकर नगर रक्षक हनुमानजी मंदिर पहुंची.

परिक्रमा का समापन
देर शाम यह भव्य परिक्रमा अपने अंतिम पड़ाव सूरजपोल स्थित सत्यनारायण मंदिर पहुंची. यहां भगवान सत्यनारायण की सामूहिक महाआरती की गई, जिसके बाद सभी भक्तों को प्रसादी वितरित की गई और इसी के साथ इस 14वीं ऐतिहासिक नगर परिक्रमा का सकुशल विसर्जन हुआ.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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