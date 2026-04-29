/Rajasthan News: शादी का डांस बना आखिरी पल! जालोर में DJ पर नाचते-नाचते नवविवाहिता की मौत, VIDEO वायरल

Jalore viral video: जालोर जिले के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र से एक बेहद हैरान कर देने वली घटना सामने आई है.मोरसीम गांव में चल रहे एक शादी समारोह की रौनक उस वक्त चीख-पुकार में बदल गई, जब डीजे पर उत्साह से नाच रही एक नवविवाहिता अचानक जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई.

नाचते-नाचते थम गईं सांसें

जानकारी के अनुसार, नई मोरसीम निवासी लुम्भाराम पुरोहित के घर में बेटी और बेटे की शादियां थीं. सोमवार रात बंदोली (बिंदौली) का कार्यक्रम चल रहा था. परिवार की भांजी दीपिका (दीपू राजपुरोहित), जो अपने ननिहाल की इस शादी में शामिल होने वाटेरा से आई थी, अन्य महिलाओं के साथ डीजे पर नृत्य कर रही थी.

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपिका पूरे उत्साह के साथ डांस कर रही है, तभी अचानक वह कुछ पलों के लिए रुकती है और अगले ही पल अचेत होकर जमीन पर गिर जाती है.

4 महीने पहले ही हुआ था विवाह

जानकारी के अनुसार दीपिका की शादी करीब चार महीने पहले ही तातोड़ निवासी दिलीप कुमार के साथ हुई थी. शादी के बाद यह उसका पहला बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम था. जिस युवती के हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था, उसकी मौत की खबर ने परिजनों को बदहवास कर दिया है.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

दीपिका के गिरते ही कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई. परिजन उसे तुरंत मोरसीम के राजकीय अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे बागोड़ा रेफर किया गया. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था; रास्ते में ही दीपिका ने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) का लग रहा है.

शादी वाले घर में पसरा सन्नाटा

मंगलवार को घर में बेटी ममता की बारात आनी थी और 1 मई को बेटे की शादी प्रस्तावित थी. मंगल गीतों और ढोल-नगाड़ों की आवाज वाले घर में अब सिर्फ सन्नाटा और सिसकियाँ हैं. जिस घर से बेटी की डोली उठनी थी, वहां से भांजी की अर्थी उठने की खबर ने गांव भर की आंखें नम कर दी हैं.

