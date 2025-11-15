Zee Rajasthan
चलती ट्रेन में मिनटों में उजड़ गया पूरा परिवार! मां-बेटी गिरी… पति को तीन दिन तक नहीं मिला सुराग

Rajasthan News: आंध्र प्रदेश से जालोर जा रहे बिजनेसमैन की पत्नी और 5 वर्षीय बेटी चलती ट्रेन से फिसलकर गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई. पति ने गुमशुदगी दर्ज कर 3 दिन तक तलाश की. 13 नवंबर को कर्नाटक में पटरियों के पास दोनों के शव मिले. परिवार शादी में शामिल होने आ रहा था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Heeralal bhati
Published: Nov 15, 2025, 05:24 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 05:24 PM IST

चलती ट्रेन में मिनटों में उजड़ गया पूरा परिवार! मां-बेटी गिरी… पति को तीन दिन तक नहीं मिला सुराग

Jalore News: आंध्र प्रदेश से राजस्थान आ रहे बिजनेसमैन की पत्नी और बेटी चलती ट्रेन से गिर गई. रात को पति उठा तो दोनों नजर नहीं आई. ट्रेन में तलाश करने पर भी जानकारी नहीं मिली ने तो पति ने सोचा मां-बेटी किसी स्टेशन पर नीचे उतरी और उनकी ट्रेन छूट गई. रायचूर स्टेशन पर बिजनेसमैन अपने 9 साल के बेटे को लेकर उतरा और जीआरपी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. बिजनेसमैन बेटे और 2 भाइयों के साथ 3 दिन तक पत्नी-बेटी को अलग-अलग स्टेशनों पर ढूंढता रहा. इन लोगों ने कई किलोमीटर तक पटरियों पर पैदल चलकर भी दोनों को ढूंढा. 13 अक्टूबर की शाम को कर्नाटक के रायचूर जिले से करीब 90 किलोमीटर दूर यादगिरी और नालवर स्टेशन के बीच पटरियों के पास मां-बेटी के शव मिले.

रेलवे पटरियों के पास पशु चराने आए बच्चों ने झाड़ियों में मां-बेटी के शव देखे तो जीआरपी को सूचना दी. पुलिस ने पहचान के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए तो बिजनेसमैन को पता चला कि उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है. जालोर के रामसीन थाना इलाके के बासड़ा-धनजी गांव निवासी मांगीलाल देवासी (35) का आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर में मोबाइल एसेसरीज का होलसेल और रिटेल व्यापार है. 22 नवंबर को मांगीलाल के साले की शादी है. इसमें शामिल होने के लिए वह पत्नी पुष्पा देवी (32), बेटे धर्मेंद्र (9) और बेटी रवीना (5) के साथ जालोर आ रहे थे.

वे 9 नवंबर को रात 8:30 बजे अनंतपुर से अहमदाबाद तक चलने वाली ट्रेन (गाड़ी संख्या 22690) से रवाना हुए थे. रात करीब 10 बजे खाना खाकर पूरा परिवार अपनी सीटों पर सो गया. करीब 11:30 बजे ट्रेन कर्नाटक के रायचूर जिले से 90 किलोमीटर दूर यादगिरी और नालवर के बीच चल रही थी. इस दौरान बेटी रवीना को बाथरूम के लिए पुष्पा देवी साथ लेकर गईं. बाथरूम के बाहर नल पर हाथ धोते समय फर्श पर पानी के कारण रवीना का पैर फिसल गया. रवीना को बचाने के चक्कर पुष्पा भी फिसल गई. कोच का गेट खुला होने के कारण दोनों ट्रेन से गिर गईं और उनकी मौत हो गई.

बिजनेसमैन के दोस्त ललित देवासी ने बताया- घटना वाली रात करीब 12 बजे मांगीलाल ने देखा कि पास की सीट पर पत्नी पुष्पा और बेटी रवीना नहीं थी. उन्होंने पूरे कोच में जाकर देखा, लेकिन दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दी. इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से हुलिया बताकर उनके बारे में पूछताछ की.

ललित ने बताया- जब उनका कोई सुराग नहीं लगा तो 10 नवंबर को मांगीलाल ने जीआरपी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई. मांगीलाल दिव्यांग है, ऐसे में उन्होंने अपने भाइयों को अनंतपुर से रायचूर बुला लिया. इसके बाद मांगीलाल अपने भाइयों के साथ 3 दिन तक आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक के हर स्टेशन पर ढूंढता रहा, लेकिन दोनों की जानकारी नहीं मिली. 13 नवंबर की दोपहर में यादगिरी और नालवर स्टेशन के बीच गांव के कुछ बच्चे पशु चराने गए थे. इस दौरान उन्होंने झाड़ियों में 2 शव देखे. उन बच्चों ने इसके बारे में सूचना गांव में दी. ग्रामीणों की सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची तो मां-बेटी का शव मिला. पुलिस ने आसपास के स्टेशन पर इसकी सूचना दी. साथ ही, सोशल मीडिया पर भी मां-बेटी के वीडियो डाला.
जब मांगीलाल के पास भी ये वीडियो पहुंचा तो उन्होंने GRP थाने जाकर शवों की पुष्टि की. पुष्पा देवी 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं. पोस्टमॉर्टम के दौरान उनके पेट से 5 महीने का भ्रूण भी निकाला गया.

ललित देवासी ने बताया- मांगीलाल देवासी 2014 में पहली बार आंध्र प्रदेश गए थे. धीरे-धीरे वहां सेट हुए और खुद का मोबाइल एसेसरीज का काम शुरू किया. खुद का व्यापार सेट होने के बाद अपने 2 छोटे भाइयों को भी साथ ले जाकर वही सेट कर दिया. अब सभी का मोबाइल एसेसरीज का होलसेल और रिटेल व्यापार है, जिसको तीनों भाई मिलकर चलाते हैं.
22 नवंबर को जालोर में पुष्पा देवी के भाई की शादी है. इसी में शामिल होने के लिए पूरा परिवार जालोर आ रहा था, लेकिन अब भाई की शादी से पहले बहन और भांजी का अंतिम संस्कार होगा. ललित खुद जालोर के रानीवाड़ा के दातलावास गांव के रहने वाले हैं और कर्नाटक के रायचूर में काम करते हैं.

