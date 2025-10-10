बाड़मेर और जालोर के किसानों के लिए खुशखबरी! नहरों में पानी की समय पर आपूर्ति को लेकर बड़ा प्लान

Rajasthan News: सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना की बैठक में संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में बाड़मेर और जालोर के किसानों के लिए जल वितरण व्यवस्था, रबी सिंचाई, पानी की उपलब्धता, चोरी रोकथाम और नहरों के रखरखाव पर चर्चा हुई.
Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर स्थित नर्मदा कॉलोनी में नर्मदा नहर परियोजना की जल वितरण समिति की बैठक संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री के.के.विश्नोई व बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी उपस्थित रहे. इस बैठक में नहर के माध्यम से जल वितरण व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें बाड़मेर और जालोर जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और किसान शामिल हुए.
बैठक में क्या-क्या बात हुई
बैठक में राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि नर्मदा नहरी तंत्र को विकसित,आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से हेड क्षेत्र के साथ ही टेल कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों को भी कृषि एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा पानी पहुंचाया जाए. बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल जल वितरण की वर्तमान स्थिति एवं सामने आ रही चुनौतियों, जल के समुचित वितरण व किसानों को समय पर जल उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की बात कही.
विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश
बैठक में नर्मदा बेसिन के सरदार सरोवर बांध में वर्ष 2025-26 के लिए पानी की उपलब्धता, रबी फसल में परियोजना में स्वीकृत सिंचाई तीव्रता, उपलब्ध पानी से आगामी रबी सिंचाई के लिए माह नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक नहरों में प्रवाहित किये जाने वाले जल की मात्रा एवं रेगुलेशन कार्यक्रम के निर्धारण, अवैध पानी चोरी रोकथाम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, वाली छोटी नहरों, माइनर्स, सब माइनरो सील्ट व गाद हटाने को लेकर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए.
बैठक में कौन-कौन रहा शामिल?
बैठक में चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे, जिला पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदोलिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर सांचौर दौलतराम चौधरी, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष परिहार, नर्मदा नहर परियोजना के अधीक्षण अभियंता बाबूलाल गहलोत, डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता माधाराम, नर्मदा नहर परियोजना के अध्यक्ष राव मोहनसिंह चितलवाना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवड़दान रतनू, सांचौर उपखण्ड अधिकारी प्रमोद कुमार सहित विभागीय अधिकारी-कार्मिक एवं कृषक उपस्थित रहे.
