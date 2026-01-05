Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जालौर स्मार्टफोन बेन मामले में नया अपडेट आया सामने, पंचायत के फैसले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू की जांच

Rajasthan News: जालौर के गजीपुरा गांव में महिलाओं पर स्मार्टफोन प्रतिबंध के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने जिला कलक्टर को नोटिस जारी कर 14 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है. पंचायत ने विरोध के बाद फैसला वापस ले लिया था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Heeralal bhati
Published: Jan 05, 2026, 10:14 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 10:14 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें कैसे करें आवेदन?
8 Photos
rajasthan government jobs

राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें कैसे करें आवेदन?

राजस्थान में पहली बार किसानों को मिलेगी विकसित जमीन, लैंड पूलिंग योजना के तहत होगा मोटा फायदा!
7 Photos
rAJASTHAN GOVERNMENT PROJECT

राजस्थान में पहली बार किसानों को मिलेगी विकसित जमीन, लैंड पूलिंग योजना के तहत होगा मोटा फायदा!

राजस्थान में कोहरा और शीतलहर ने बिगाड़ा मौसम का मिजाज! इन 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में कोहरा और शीतलहर ने बिगाड़ा मौसम का मिजाज! इन 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट

क्यों कहलाता है ओसियां ‘राजस्थान का खजुराहो’? जानें इसके पीछे का असली राज!
8 Photos
rajasthan place to visit

क्यों कहलाता है ओसियां ‘राजस्थान का खजुराहो’? जानें इसके पीछे का असली राज!

जालौर स्मार्टफोन बेन मामले में नया अपडेट आया सामने, पंचायत के फैसले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू की जांच

Jalore Smartphone Ban News: राजस्थान के जालौर जिले के जसवंतपुरा उपखंड के गजीपुरा गांव में सामाजिक पंचायत द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है. आयोग ने इस मामले को लेकर जालोर जिला कलक्टर को नोटिस जारी किया है और पूरे प्रकरण की जांच कर 14 दिनों के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि महिलाओं पर इस तरह की पाबंदी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सामाजिक पंचायत या समुदाय को महिलाओं के संचार के साधनों या आधुनिक तकनीक के उपयोग पर रोक लगाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है. इस प्रकार का फैसला महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चोट करता है और उनकी शिक्षा, अभिव्यक्ति व सामाजिक सहभागिता को भी प्रभावित कर सकता है.

इस तरह चर्चा में आया मामला
यह विवाद 21 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब जालोर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र स्थित गजीपुरा गांव में चौधरी समाज की एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में समाज की 14 पट्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 15 गांवों की बहू-बेटियां स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पंचायत के फैसले के तहत महिलाओं को केवल कीपैड मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए. साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में या किसी पड़ोसी के घर जाते समय स्मार्टफोन साथ ले जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. इस निर्णय को लेकर गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा शुरू हो गई.

पंचायत की ओर से तर्क दिया गया कि स्मार्टफोन के अधिक इस्तेमाल से बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है और इससे सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है. हालांकि यह नियम केवल महिलाओं पर लागू किया गया, जिससे इसे भेदभावपूर्ण माना गया और विरोध तेज हो गया.

दो दिन बाद बदला गया फैसला
मामला तूल पकड़ने के बाद समाज के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी ने सफाई दी कि यह निर्णय बच्चों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया था. लेकिन बढ़ते विरोध और आलोचना के चलते पंचायत ने दो दिन के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया. समाज की ओर से कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी की आज़ादी पर रोक लगाना नहीं था.

आयोग के द्वारा नोटिस जारी होने के बाद जिला कलेक्टर, जालौर प्रदीप के. गवांडे ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गजीपुरा प्रकरण में नोटिस जारी कर दिया है. प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच पहले ही करवाई जा चुकी है. सामाजिक पंचायत ने भी 21 दिसंबर की बैठक के दो दिन बाद ही निर्णय वापस ले लिया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jalore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news