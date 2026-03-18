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राजस्थान में हाईवे बना आग का दरिया! तेल टैंकर पलटा, 200 मीटर तक भड़की लपटें; 1 जिंदा जला

Rajasthan News: राजस्थान के जालोर में NH-68 पर बाड़मेर से गुजरात जा रहा तेल टैंकर पलट गया और आग लग गई. ड्राइवर सुखराम जलकर घायल हो गए, हेल्पर नरसीराम बचा. फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByHeeralal bhati
Published:Mar 18, 2026, 04:22 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 04:22 PM IST

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राजस्थान में हाईवे बना आग का दरिया! तेल टैंकर पलटा, 200 मीटर तक भड़की लपटें; 1 जिंदा जला

Oil Tanker Caught Fire On NH 48: राजस्थान के जालोर जिले में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एक बड़ा हादसा हुआ. जैसलमेर-जामनगर नेशनल हाईवे (NH-68) पर बाड़मेर से गुजरात जा रहा तेल टैंकर पलट गया और उसमें अचानक आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि सड़क पर लगभग 200 मीटर तक लपटें फैल गईं.

हादसे में टैंकर का ड्राइवर सुखराम (34) पुत्र देदाराम मेघवाल, जो बाड़मेर के गुड़ामालानी इलाके के मोखावा गांव के निवासी थे, जिंदा जल गए. वहीं, उनके हेल्पर और बुआ के बेटे नरसीराम (26) पुत्र जोधाराम मेघवाल समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. नरसीराम को तुरंत सिंवाड़ा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक इलाज किया गया.

जानकारी के अनुसार, टैंकर गुजरात नंबर GJ-12-BZ-9820 का था और यह बाड़मेर से गुजरात की ओर जा रहा था. हादसा सिंवाड़ा ओवरब्रिज के पास हुआ. टैंकर का पिछला हिस्सा डिवाइडर पर टिक गया और तेल रिसाव होने लगा. ओवरब्रिज की ढलान के कारण तेल नीचे तक फैल गया और आग ने तेजी पकड़ ली.

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे से थोड़ी पहले टायर फटने जैसी आवाज आई. जीवाराम मेघवाल ने कहा कि वे अपने खेत में काम कर रहे थे और तभी देखा कि टैंकर का बैलेंस बिगड़ गया और वह पलट गया. तेल का रिसाव शुरू होते ही आग लग गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. सांचौर एसडीएम प्रमोद कुमार और सिंवाड़ा चौकी पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड की टीम लगभग आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझने के बाद गुड़ामालानी से एक निजी कंपनी की फायर ब्रिगेड भी मदद के लिए पहुंची.

अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि टैंकर में कौन सा ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था. प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. हादसा बेहद दुखद है और यह सड़क सुरक्षा और टैंकर ड्राइविंग में सतर्कता की आवश्यकता को दोबारा साबित करता है.
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