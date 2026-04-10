Balotra Pachpadra Refinery News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी के प्रथम चरण के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जनसभा में भीड़ जुटाना के लिए राजस्थान सरकार के साथ ही प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है.

पदाधिकारी को एक दर्जन जिलों को सौंपा प्रभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है. बीजेपी जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है. पार्टी ने एक दर्जन प्रमुख पदाधिकारी को जिला कार्यक्रम प्रभारी बनाया है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जिला कार्यक्रम प्रभारी तय किए गए हैं. पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने जिला कार्यक्रम प्रभारी की सूची जारी की है.

किसे कहां की जिम्मेदारी मिली?

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पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने जिला कार्यक्रम प्रभारी की सूची जारी की है. इसमें प्रदेश महमंत्री कैलाश मेघवाल को जैसलमेर, भूपेंद्र सैनी को बालोतरा. मिथिलेश गौतम को बीकानेर, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा को जोधपुर शहर. मुकेश दाधीच को जोधपुर दक्षिण, छगन माहूर को सिरोही. प्रदेश मंत्री अजीत मांडन को पाली, नारायण मीना, नारायण पुरहित को राजसमंद. ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमावत को जोधपुर उत्तर. प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया को बाड़मेर, उद्योग प्रकोष्ठ संयोजक रघुनाथ नरेड़ी को नागौर और जिला प्रभारी महेन्द्र बोहरा को जालौर जिला प्रभारी बनाया है.

जिला कार्यक्रम प्रभारी जैसलमेर कैलाश मेघवाल (प्रदेश महामंत्री) बालोतरा भूपेंद्र सैनी बीकानेर मिथिलेश गौतम जोधपुर (शहर/उत्तर/दक्षिण) नाहर सिंह जोधा, महेंद्र कुमावत, मुकेश दाधीच बाड़मेर विजेंद्र पूनिया नागौर रघुनाथ नरेड़ी जालौर महेंद्र बोहरा सिरोही छगन माहूर पाली अजीत मांडन राजसमंद नारायण मीणा, नारायण पुरोहित

पूरे प्रदेश पर नजर, लेकिन फोकस 12 जिलों पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचेंगे लेकिन पार्टी का मुख्य फोकस बालोतरा के नजदीकी 12 जिलों पर ही है. इसके पीछे प्रमुख रूप से नजदीकी होने का कारण इन जिलों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता को लेकर जनसभा में पहुंचना है. यही वजह है कि पार्टी की ओर से इन जिलों में कार्यक्रम प्रभारी तय किए गए हैं. वे कार्यक्रम प्रभारी छोटी-छोटी बैठके लेकर माइक्रो मैनेजमेंट रूप से भीड़ जुटने का काम करेंगे.

पंडाल से लेकर मंच तक संभालेंगे व्यवस्थाएं

रिफाइनरी के लोकार्पण का कार्यक्रम भलाई सरकारी हो लेकिन जनसभा में आम जनता के साथ कार्यकर्ता शामिल होंगे. इस दौरान मंच सजा के साथ ही पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं के लिए पार्टी के नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जा रही है. इस पूरे आयोजन को लेकर सरकारी स्तर के साथ भी पार्टी पूरी तरह मुस्तैद है.

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