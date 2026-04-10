Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan News: रिफाइनरी उद्घाटन से पहले BJP की बड़ी तैयारी, पंडाल से भीड़ तक सबकी जिम्मेदारी तय

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 अप्रैल की जनसभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने 12 जिलों में प्रदेश स्तरीय प्रभारियों की नियुक्ति की है. पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन अवसर पर पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए भारी भीड़ जुटाकर पश्चिमी राजस्थान में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 10, 2026, 09:08 AM IST | Updated:Apr 10, 2026, 09:10 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में कितने में मिल रहा गैस घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर? एक क्लिक में जानिए अपने शहर के ताजा रेट
9 Photos
Rajasthan LPG Price Today

राजस्थान में कितने में मिल रहा गैस घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर? एक क्लिक में जानिए अपने शहर के ताजा रेट

राजस्थान के इस जिले में मिल रहा सस्ता पेट्रोल-डीजल! आज भरवा लें गाड़ी की टंकी, जानिए आपके शहर का रेट
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान के इस जिले में मिल रहा सस्ता पेट्रोल-डीजल! आज भरवा लें गाड़ी की टंकी, जानिए आपके शहर का रेट

अरावली की चोटी पर बसी 900 साल पुराना सुंधा माता मंदिर, जानें क्यों है इतना खास?
7 Photos
rajasthan temple

अरावली की चोटी पर बसी 900 साल पुराना सुंधा माता मंदिर, जानें क्यों है इतना खास?

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव की डूब गई नैया, आसमान से मुंह के बल गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव की डूब गई नैया, आसमान से मुंह के बल गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट

Rajasthan News: रिफाइनरी उद्घाटन से पहले BJP की बड़ी तैयारी, पंडाल से भीड़ तक सबकी जिम्मेदारी तय

Balotra Pachpadra Refinery News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी के प्रथम चरण के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जनसभा में भीड़ जुटाना के लिए राजस्थान सरकार के साथ ही प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है.

पदाधिकारी को एक दर्जन जिलों को सौंपा प्रभार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है. बीजेपी जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है. पार्टी ने एक दर्जन प्रमुख पदाधिकारी को जिला कार्यक्रम प्रभारी बनाया है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जिला कार्यक्रम प्रभारी तय किए गए हैं. पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने जिला कार्यक्रम प्रभारी की सूची जारी की है.

किसे कहां की जिम्मेदारी मिली?

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने जिला कार्यक्रम प्रभारी की सूची जारी की है. इसमें प्रदेश महमंत्री कैलाश मेघवाल को जैसलमेर, भूपेंद्र सैनी को बालोतरा. मिथिलेश गौतम को बीकानेर, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा को जोधपुर शहर. मुकेश दाधीच को जोधपुर दक्षिण, छगन माहूर को सिरोही. प्रदेश मंत्री अजीत मांडन को पाली, नारायण मीना, नारायण पुरहित को राजसमंद. ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमावत को जोधपुर उत्तर. प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया को बाड़मेर, उद्योग प्रकोष्ठ संयोजक रघुनाथ नरेड़ी को नागौर और जिला प्रभारी महेन्द्र बोहरा को जालौर जिला प्रभारी बनाया है.

जिलाकार्यक्रम प्रभारी
जैसलमेरकैलाश मेघवाल (प्रदेश महामंत्री)
बालोतराभूपेंद्र सैनी
बीकानेरमिथिलेश गौतम
जोधपुर (शहर/उत्तर/दक्षिण)नाहर सिंह जोधा, महेंद्र कुमावत, मुकेश दाधीच
बाड़मेरविजेंद्र पूनिया
नागौररघुनाथ नरेड़ी
जालौरमहेंद्र बोहरा
सिरोहीछगन माहूर
पालीअजीत मांडन
राजसमंदनारायण मीणा, नारायण पुरोहित

पूरे प्रदेश पर नजर, लेकिन फोकस 12 जिलों पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचेंगे लेकिन पार्टी का मुख्य फोकस बालोतरा के नजदीकी 12 जिलों पर ही है. इसके पीछे प्रमुख रूप से नजदीकी होने का कारण इन जिलों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता को लेकर जनसभा में पहुंचना है. यही वजह है कि पार्टी की ओर से इन जिलों में कार्यक्रम प्रभारी तय किए गए हैं. वे कार्यक्रम प्रभारी छोटी-छोटी बैठके लेकर माइक्रो मैनेजमेंट रूप से भीड़ जुटने का काम करेंगे.

पंडाल से लेकर मंच तक संभालेंगे व्यवस्थाएं
रिफाइनरी के लोकार्पण का कार्यक्रम भलाई सरकारी हो लेकिन जनसभा में आम जनता के साथ कार्यकर्ता शामिल होंगे. इस दौरान मंच सजा के साथ ही पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं के लिए पार्टी के नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जा रही है. इस पूरे आयोजन को लेकर सरकारी स्तर के साथ भी पार्टी पूरी तरह मुस्तैद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news