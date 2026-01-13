जालोर की 1305 की गाथा फिर से लोगों की आई याद, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में PM मोदी ने किया था जिक्र

Jalore News: गुजरात के पावन तीर्थ सोमनाथ में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालोर के शौर्य और बलिदान का उल्लेख किए जाने के बाद राजस्थान के जालोर जिले का गौरवशाली इतिहास एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श में आ गया है. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेरहवीं–चौदहवीं शताब्दी के उस दौर की चर्चा की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर पुनः आक्रमण का दुस्साहस किया था और जालोर के रावल ने उसकी सेनाओं का डटकर मुकाबला किया था. इस उल्लेख के बाद आमजन में यह जानने की जिज्ञासा बढ़ गई कि वह रावल कौन थे और जालोर ने किस प्रकार खिलजी की विशाल सेना को वर्षों तक रोके रखा.

इतिहासविद् राजवीर सिंह चलकोई और जालोर के प्रसिद्ध उपन्यासकार पुरुषोत्तम पोमल के अनुसार, यह गाथा चौहान वंश के प्रतापी शासक महाराजा राव कान्हड़देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरम देव से जुड़ी है. इतिहास के अनुसार, वर्ष 1305 से 1312 तक लगभग सात वर्षों तक जालोर ने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया. यह उस कालखंड में असाधारण सैन्य और रणनीतिक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि जहां खिलजी की सेना की संख्या करीब 50 हजार थी, वहीं जालोर के पास मात्र 5 हजार सैनिक थे.

इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर के विध्वंस की सूचना से व्यथित होकर राव कान्हड़देव ने खिलजी को अपने राज्य से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. खिलजी ने पत्र लिखकर मार्ग देने के बदले धन और सम्मान का प्रस्ताव रखा, लेकिन कान्हड़देव ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि जो शासक मंदिरों, महिलाओं, ब्राह्मणों और गौवंश का दमन करे, उसे रास्ता देना धर्म के विरुद्ध है. यही उत्तर खिलजी के आक्रमण का कारण बना.

इसके बाद गुजरात से लौटते समय खिलजी के सेनापति उलुग खान ने सिवाणा दुर्ग पर आक्रमण किया, जहां जैता देवड़ा के नेतृत्व में जालोर की सेना ने उसे करारी शिकस्त दी. इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इसी युद्ध के दौरान सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग के खंडों को भी वापस प्राप्त किया गया, जिनसे बाद में विभिन्न स्थानों पर शिव मंदिरों का निर्माण हुआ.

आगामी वर्षों में सिवाणा, भीनमाल, सांचौर, खुड़ाला और नागौर क्षेत्रों में कई युद्ध हुए, जिनमें जालोर की सेना ने बार-बार खिलजी को भारी क्षति पहुंचाई. अंततः वर्ष 1312 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं विशाल सेना के साथ जालोर पहुंचा और गद्दारी के सहारे किले में प्रवेश किया. अंतिम युद्ध में महाराजा राव कान्हड़देव और उनके पुत्र वीरम देव ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की.

प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य ने इस ऐतिहासिक बलिदान और शौर्य को फिर से देश के सामने रखा है. जालोर की यह वीरगाथा न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत के इतिहास में स्वाभिमान, धर्मरक्षा और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक मानी जाती है.

