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Rajasthan News: लॉरेंस गैंग की दहशत, सांचौर के कारोबारी से पुणे में मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, मॉल पर की 10 राउंड फायरिंग

Rajasthan News: पुणे में फर्नीचर मॉल चला रहे सांचौर के कारोबारी अशोक कुमार से लॉरेंस गैंग के आरजू विश्नोई ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी. पैसे न देने पर 15 मई को मॉल पर 10 राउंड फायरिंग की गई. सरवाना थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.

Edited byArti PatelReported byHeeralal bhati
Published: May 17, 2026, 09:16 AM|Updated: May 17, 2026, 09:26 AM
Rajasthan News: लॉरेंस गैंग की दहशत, सांचौर के कारोबारी से पुणे में मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, मॉल पर की 10 राउंड फायरिंग
Image Credit: Sanchore News

Sanchore News: जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के व्यापारियों और प्रवासियों में एक बार फिर लॉरेंस गैंग का खौफ देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र के पुणे में फर्नीचर का बड़ा कारोबार कर रहे सांचौर (सरवाना) के एक प्रवासी कारोबारी को पहले इंटरनेशनल नंबर से वॉट्सऐप कॉल कर 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई और रकम न देने पर उनके मॉल पर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो वायरल कर इसकी जिम्मेदारी भी ली है. इस पूरी घटना के बाद से सांचौर और पुणे दोनों जगहों पर सनसनी फैली हुई है.

7 मई को आया धमकी भरा वॉट्सऐप कॉल
सरवाना थाना क्षेत्र के हरिपुरा (नैणो का वास) निवासी अशोक कुमार पुणे के पुनावले क्षेत्र में 'एजे फर्नीचर मॉल' नाम से अपना कारोबार चलाते हैं.कारोबारी अशोक कुमार ने बताया कि गत 7 मई 2026 को उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया. कॉलर ने खुद को अमेरिका से गैंगस्टर आरजू विश्नोई बताया और कहा कि वह लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है. धमकी देने वाले बदमाश ने कहा कि अगर पुणे में चैन से व्यापार करना है, तो 2 करोड़ रुपये देने होंगे, वरना सीधे गोली मार दी जाएगी. कॉलर ने दावा किया कि उसके पास कारोबारी की पूरी दिनचर्या, घर के सदस्यों और दुकान की सटीक लोकेशन है और उसके आदमी हर जगह नजर रखे हुए हैं.

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9 सेकंड में 10 राउंड फायर, दहल उठा फर्नीचर मॉल
धमकी मिलने के ठीक 8 दिन बाद बदमाशों ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए खौफनाक कदम उठाया. 15 मई की शाम करीब 9:20 बजे, पुणे स्थित 'एजे फर्नीचर मॉल' के बाहर एक बाइक पर दो शूटर पहुंचे, जिनमें से एक ने चेहरा ढक रखा था. बदमाशों ने बिना वक्त गंवाए महज 9 सेकंड के भीतर मॉल पर ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग की और हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए. गनीमत रही कि गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई, लेकिन मॉल के शीशे चकनाचूर हो गए.

सांचौर के सरवाना थाने में FIR दर्ज, जालोर SP से मांगी सुरक्षा
इस हाईप्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित कारोबारी ने सांचौर के सरवाना थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है. चूंकि पीड़ित का मूल निवास जालोर-सांचौर क्षेत्र है और उसका परिवार यहीं रहता है, इसलिए कारोबारी ने जालोर एसपी (SP) से मिलकर अपने और अपने परिवार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है.

फिलहाल, रंगदारी और फायरिंग के इस गंभीर मामले की जांच संयुक्त रूप से पुणे पुलिस और राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीमें कर रही हैं. पुलिस इंटरनेशनल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने में जुटी है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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