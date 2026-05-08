/Rajasthan News: सांचौर में मंत्री के.के. विश्नोई ने ग्राम रथ अभियान को दिखाई हरी झंडी, बोले-अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

Gram Rath Abhiyan Sanchore: राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव की चौपाल और अंतिम पात्र व्यक्ति की दहलीज तक पहुंचाने के लिए सांचौर के चितलवाना में 'ग्राम रथ अभियान' का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री के.के. विश्नोई ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया.

'ग्राम रथ' बनेगा विकास का सेतु

प्रभारी मंत्री विश्नोई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का एकमात्र लक्ष्य सुशासन को गांव-गांव तक पहुंचाना है. 'ग्राम रथ अभियान' के माध्यम से सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वयं जनता के बीच पहुंच रहे हैं. इस अभियान का उद्देश्य सरकार और गरीब व्यक्ति के बीच एक सीधा सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे.

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जागरूकता ही उन्नति का आधार

प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को जागरूक होने का संदेश दिया.उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे, इसीलिए ग्राम रथ हर गली-मोहल्ले तक जा रहे हैं.युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बनने की अपील की.

किसानों के लिए आधुनिक खेती का आह्वान

मंत्री विश्नोई ने चितलवाना के किसानों से विशेष चर्चा करते हुए खेती में बदलाव लाने पर जोर दिया. बता दें इस दौरान उन्होंने आह्वान किया कि किसान इस आयोजन के माध्यम से आधुनिक तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करें. उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है. आमजन को चाहिए कि वे ग्राम रथ से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और पात्रता के अनुसार आवेदन कर लाभ लें. उन्होंने युवाओं, किसानों एवं महिलाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लें. उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे इस आयोजन में भाग लेकर आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके.