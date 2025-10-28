सांचौर में किसानों का गुस्सा फूटा! हजारों की तादाद में बीमा कंपनी के खिलाफ भरी हुंकार

Rajasthan News: जालौर के सांचौर में किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा और राजस्थान किसान सभा के बैनर तले विशाल महापड़ाव किया. बीमा कंपनी की लापरवाही, फसल नुकसान और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू न होने पर विरोध जताया. रैली के बाद पुतला दहन और ज्ञापन सौंपा गया.
Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर चितलवाना उपखंड मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा और राजस्थान किसान सभा की ओर से विशाल किसान महापड़ाव में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए. किसानों ने कई समस्याओं को लेकर नारेबाजी की और तुरंत समाधान की मांग की. संयुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ईशराराम विश्नोई ने कहा कि फसलों की खराबी के कारण क्षेत्र के किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जा रही है. उन्होंने किसानों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया.
बीमा कंपनी पर लगाए आरोप
किसानों ने कहा कि बीमा कंपनी अपनी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है वहीं केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि किसानों को पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह संगठित होकर संघर्ष करना होगा. सभा के बाद किसानों ने रैली निकाली और उपखंड कार्यालय के बाहर रिलायंस बीमा कंपनी का पुतला दहन किया. मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और कलेक्टर जालोर के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा.
उपखंड अधिकारी के आश्वासन के बाद रोका गया महापड़ाव
उपखंड अधिकारी ने 1 माह में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद महापड़ाव स्थगित कर दिया. इस दौरान बाबूलाल जाट उपसरपंच ने हेमागुड़ा, मेघावा-विरावा क्षेत्र को अनकमांड क्षेत्र से कमांड में शामिल करने की मांग रखी.वहीं क्षेत्र में 80 प्रतिशत किसानों की संख्या होने के बावजूद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को यहां पर लागू नहीं किया जा रहा है. फसल खराबे की शिकायत के 10 दिन में सर्वे का प्रावधान पर कंपनी के कर्मचारी देर से पहुंचते हैं या आते ही नहीं.
3 साल से नहीं मिली है अनुदान राशि
2022 की आदान अनुदान स्वीकृत होने के बावजूद तीन साल से राशि किसानों के खातों में जमा ही नहीं हुई है. रिलायंस बीमा कंपनी की ओर से 2023 से रबी और खरीफ की फसलों के नुकसान के बावजूद बीमा क्लेम रोकना, नर्मदा नहर की वितरिकाओं की सफाई और मरम्मत बिना पानी छोड़ना, डिस्कॉम की स्मार्ट मीटर योजना का विरोध सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा.
