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जालौर से लेकर सीकर तक अचानक बदला मौसम, छाई काली घटाएं, बारिश ने बर्बाद की फसलें

Jalore Weather Update: राजस्थान के सीकर और जालौर में अचानक मौसम बदल गया. तेज गर्जना और बारिश से जहां तापमान गिरा और लोगों को राहत मिली, वहीं गेहूं, चना और सरसों की फसल को नुकसान की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByHeeralal bhati
Published:Apr 03, 2026, 01:49 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 01:49 PM IST

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जालौर से लेकर सीकर तक अचानक बदला मौसम, छाई काली घटाएं, बारिश ने बर्बाद की फसलें

Jalore Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है. जालौर जिले के भीनमाल क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार सुबह अचानक मौसम बदल गया. शहर सहित आसपास के कई गांवों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और वातावरण में ठंडक घुल गई.

अचानक बदले इस मौसम से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है. सुबह के समय चली ठंडी हवाओं और हल्की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया. इस बदलाव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. किसानों का कहना है कि इस समय फसलें खेतों में तैयार अवस्था में हैं, ऐसे में बारिश से नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है.

आसमान में काली घटाएं छा गईं

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मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है, जिससे किसानों की चिंता और गहरा सकती है. इसी तरह सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके में भी आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गईं और तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. करीब 15 मिनट तक चली इस तेज बारिश ने पूरे इलाके का मौसम बदल दिया. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम काफी सुहावना हो गया.

इस बारिश का असर किसानों के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है. किसानों के अनुसार, इस समय गेहूं, चना और सरसों की फसल कटाई के दौर में है. कई जगह फसलें कटकर खेतों में पड़ी हुई हैं, ऐसे में अचानक हुई बारिश से उनके खराब होने का खतरा बढ़ गया है. तेज हवाओं और गर्जना के साथ हुई बारिश ने खेतों में पड़ी फसल को भी प्रभावित किया है.

किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह मौसम का मिजाज बना रहा, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. खासकर कटाई के समय बारिश होना किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बनता है. फसल के भीगने से उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है और बाजार में उचित दाम मिलने में भी दिक्कत आती है.

राजस्थान के इन इलाकों में मौसम का यह अचानक बदलाव दोहरी स्थिति पैदा कर रहा है. एक ओर आमजन को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह स्थिति चिंता और नुकसान का संकेत दे रही है. आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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