/डेढ़ साल तक स्कूल में की ड्यूटी, डमी कैंडिडेट बनकर दी रीट भर्ती परीक्षा, धांधली कर नौकरी हड़पने वाला शिक्षक पकड़ा गया

Dummy Candidate Teacher Arrested: राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल और धांधली का एक नया मामला सामने आया है. एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) ने रीट-भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले एक लेवल-1 शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी शिक्षक मनोहरलाल मांजू को रानीवाड़ा ब्लॉक के सेवाड़ा स्थित जगा की ढाणी में कार्यरत पाया गया.

डमी कैंडिडेट बनकर दी थी परीक्षा

आरोपी मनोहरलाल मांजू पर आरोप है कि उसने सैकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में करौली जिले के एक अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी. फोटो मैचिंग तकनीक की मदद से आरोपी की पहचान की गई. पुलिस को इस मामले में काफी समय से सुराग मिल रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसओजी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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आरोपी पर था 10 हजार रुपये का इनाम घोषित

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मनोहरलाल मांजू पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने इस धांधली में और कौन-कौन शामिल था. जांच में पता चला है कि आरोपी ने डेढ़ साल तक स्कूल में नियमित रूप से नौकरी भी की थी.

मूल अभ्यर्थी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार

इस मामले में मूल अभ्यर्थी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस की जांच अब इस ओर इशारा कर रही है कि भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर गैंग सक्रिय था, जो डमी अभ्यर्थियों के जरिए पैसे लेकर परीक्षा करवाता था.

शिक्षक बनकर स्कूल में ड्यूटी करता रहा आरोपी

आरोपी मनोहरलाल मांजू लेवल-1 शिक्षक के पद पर जगा की ढाणी में तैनात था. डेढ़ साल तक वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता रहा, जबकि वह खुद ही नकल के जरिए नौकरी हासिल करने वाला व्यक्ति था. इस घटना से शिक्षा विभाग और स्थानीय स्तर पर काफी रोष व्याप्त है. अभिभावक अब सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों के हाथों बच्चों का भविष्य सौंपा जा रहा है.

एसओजी की बड़ी सफलता

एसओजी की इस कार्रवाई को राजस्थान पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. अधिकारीयों ने बताया कि रीट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में नकल और डमी अभ्यर्थियों की घटनाओं पर सख्त नजर रखी जा रही है. फोटो मैचिंग, बायोमेट्रिक और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, जिससे ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं.स्थानीय लोगों और शिक्षक समुदाय में इस घटना को लेकर गुस्सा है. कई संगठनों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि ऐसे सभी मामले खुलकर सामने लाए जाएं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

पुलिस जांच जारी

पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर इस पूरे गिरोह का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. इस मामले में आरएसआरटी (राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड) से भी जानकारी मांगी गई है.यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली की समस्या अभी भी बनी हुई है. शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और सख्ती की मांग लगातार बढ़ रही है.

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