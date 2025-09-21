प्रिंसिपल के मोबाइल से OTP चोरी कर सरकारी वेतन में धोखाधड़ी, सरकारी क्लर्क ने स्कूल में किया बड़ा घोटाला

Sanchor News: राजस्थान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. चितलवाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरी में कार्यरत एलडीसी (लोअर डिविजनल क्लर्क) दलाराम देवासी ने पिछले 14 महीनों में अपनी मूल सैलरी से पाँच गुना अधिक वेतन उठाकर करीब 19 लाख रुपये का गबन किया है.

कैसे हुआ करोड़ों का घोटाला?

एलडीसी दलाराम देवासी की मूल सैलरी 22 हजार रुपये थी, लेकिन उसने जुलाई 2024 से अपनी सैलरी बढ़ाकर 1 लाख 6 हजार 700 रुपये कर ली थी. इस पूरे खेल में उसने स्कूल के प्रधानाचार्य की अनभिज्ञता का फायदा उठाया.

OTP का दुरुपयोग: दलाराम के पास स्कूल के सभी ऑनलाइन पोर्टल (जैसे IFMS 3.0 और पे-मैनेजर) के आईडी और पासवर्ड थे. जब वेतन बनाने के लिए प्रधानाचार्य के मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आता था, तो वह क्लास में रहने का फायदा उठाकर उनसे ओटीपी ले लेता था.

वेतन बढ़ाकर बिल पास करना: ओटीपी मिलने के बाद, वह खुद का वेतन बढ़ाकर बिल बनाता और उसे अप्रूव कर देता था, जिससे बैंक खाते में अधिक राशि जमा हो जाती थी. प्रधानाचार्य को इस गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगने दी गई.

कैसे पकड़ी गई धोखाधड़ी?

इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) कार्यालय ने एलडीसी की जीपीएफ कटौती में अनियमितता देखी. दलाराम की सैलरी के हिसाब से उसकी एसआईपी (SIP) कटौती 1200 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन वह मार्च 2025 से 7 हजार रुपये कटवा रहा था. यह कटौती आमतौर पर केवल आईएएस-आरएएस अधिकारियों या कॉलेज प्रोफेसरों के स्तर पर होती है. जीपीएफ कार्यालय ने जब इसकी जानकारी प्रधानाचार्य को दी, तब यह बड़ा घोटाला सबके सामने आया.

प्रधानाचार्य ने बताया कि वह कई महीनों से वेतन का विवरण मांग रहे थे, लेकिन एलडीसी ने उन्हें नहीं दिया, जिससे यह गड़बड़ी समय पर पकड़ में नहीं आ सकी. यह मामला सरकारी प्रणालियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है, और अब इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

