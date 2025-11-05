Jalore Road Accident: भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हुआ ऐसा हादसा कि कटकर दूर जा गिरे हाथ-पैर, दो युवकों की तड़पकर मौत

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. एक ही बाइक पर सवार चार युवक रॉन्ग साइड से सांचौर की ओर जा रहे थे, जब सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा देवड़ा की सरहद के पास घटित हुआ, जो सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी का एक काला अध्याय बन गया.

हादसे का दर्दनाक विवरण

रिपोर्ट्स के अनुसार, चारों युवक दोस्त थे, जो एक ही बाइक पर सवार होकर एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में यात्रा कर रहे थे. ट्रक चालक का कहना है कि अचानक सामने बाइक आ गई, जिससे नियंत्रण खो बैठा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवक मौके पर ही काल के गाल में समा गए. शेष दो की हालत नाजुक बनी हुई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर रात के समय गलत साइड से वाहन चलाने की घटनाएं आम हैं, जो जानलेवा साबित हो रही हैं.

त्वरित पुलिस कार्रवाई और राहत कार्य

हादसे की सूचना मिलते ही झाब थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. थानाधिकारी अरुण कुमार और बीट प्रभारी नरपत सिंह राजपुरोहित ने बचाव कार्य संभाला. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सांचौर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के बयान दर्ज किए हैं. प्रारंभिक जांच में रॉन्ग साइड ड्राइविंग को मुख्य कारण बताया जा रहा है. थानाधिकारी ने कहा, "हम सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगे."

सड़क सुरक्षा पर सवाल

यह हादसा भारतमाला परियोजना के बावजूद सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सप्रेसवे पर साइनेज, लाइटिंग और पेट्रोलिंग को मजबूत करने की जरूरत है. जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को तत्काल सहायता देने का आश्वासन दिया है. स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि गलत साइड ड्राइविंग रोकने के लिए बैरियर और जागरूकता कैंप लगाए जाएं. यह घटना सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की चेतावनी देती है.

