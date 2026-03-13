Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सांचौर में सनसनी! युवक ने पहले पड़ोसी की फसल में लगाई आग, फिर बुझाने आए लोगों की गाड़ी भी जला दी

Jalore News: राजस्थान के सांचौर के चितलवाना उपखण्ड के खांभराई गांव में एक युवक ने पड़ोसी की गेहूं की फसल में आग लगा दी. जब वहां से गुजर रहे लोग आग बुझाने के लिए रुके तो आरोपी ने उनकी बोलेरो कैंपर गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया. ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByHeeralal bhati
Published:Mar 13, 2026, 01:09 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

बारां में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल-रेस्टोरेंट्स से 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
5 Photos
LPG Cylinder Price Hike

बारां में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल-रेस्टोरेंट्स से 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स

LPG संकट से थमी शहर की रफ्तार, ऑटो चालकों की रोजी-रोटी पर संकट, पंपों पर लंबी कतारें
6 Photos
jaipur news

LPG संकट से थमी शहर की रफ्तार, ऑटो चालकों की रोजी-रोटी पर संकट, पंपों पर लंबी कतारें

जैसलमेर में स्टोन मैन सिंड्रोम की दस्तक, 9 साल के बच्चे की मांसपेशियां धीरे-धीरे बन रही हड्डी, राजस्थान में पहला केस डिटेक्ट
6 Photos
jaisalmer news

जैसलमेर में स्टोन मैन सिंड्रोम की दस्तक, 9 साल के बच्चे की मांसपेशियां धीरे-धीरे बन रही हड्डी, राजस्थान में पहला केस डिटेक्ट

सांचौर में सनसनी! युवक ने पहले पड़ोसी की फसल में लगाई आग, फिर बुझाने आए लोगों की गाड़ी भी जला दी

Jalore News: राजस्थान के सांचौर जिले के चितलवाना उपखण्ड क्षेत्र के खांभराई गांव में एक युवक द्वारा की गई आगजनी की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. युवक ने पहले अपने पड़ोसी की गेहूं की फसल में आग लगा दी और जब कुछ लोग आग बुझाने पहुंचे तो उसने उनकी बोलेरो कैंपर गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया. घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

जानकारी के अनुसार खांभराई गांव निवासी युवक पदमाराम ने अपने पड़ोसी मेघाराम की इकट्ठा की हुई गेहूं की फसल में अचानक आग लगा दी. आग लगते ही खेत में धुआं और लपटें उठने लगीं, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे ताकि फसल को ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके.

आग बुझाने में मदद करने लगे लोग

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी दौरान पीथाबेरी निवासी मूलाराम सुथार और उनके साथ कुछ अन्य लोग बोलेरो कैंपर गाड़ी से वहां से गुजर रहे थे. बताया जा रहा है कि वे खांभराई गांव में फसल कटाई के लिए मजदूर लेने आए थे. खेत में आग लगी देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने में मदद करने लगे.

लेकिन इसी बीच आरोपी पदमाराम वहां पहुंचा और अचानक गुस्से में आकर बोलेरो कैंपर गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया. कुछ ही देर में गाड़ी में तेज लपटें उठने लगीं और आग तेजी से फैल गई. इस घटना को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

ग्रामीणों ने तुरंत साहस दिखाते हुए आरोपी युवक पदमाराम को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया.

क्या कहना है पुलिस का

सरवाणा थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि खांभराई गांव में गेहूं की फसल और बोलेरो गाड़ी में आग लगाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगाने वाले युवक पदमाराम को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बोलेरो कैंपर में सवार लोगों ने उसे गाली दी थी, जिससे गुस्से में आकर उसने गाड़ी को आग लगा दी.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों व नुकसान का आकलन किया जा रहा है. ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया, जिससे आगे कोई बड़ी घटना होने से टल गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news