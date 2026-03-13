सांचौर में सनसनी! युवक ने पहले पड़ोसी की फसल में लगाई आग, फिर बुझाने आए लोगों की गाड़ी भी जला दी

Jalore News: राजस्थान के सांचौर जिले के चितलवाना उपखण्ड क्षेत्र के खांभराई गांव में एक युवक द्वारा की गई आगजनी की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. युवक ने पहले अपने पड़ोसी की गेहूं की फसल में आग लगा दी और जब कुछ लोग आग बुझाने पहुंचे तो उसने उनकी बोलेरो कैंपर गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया. घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

जानकारी के अनुसार खांभराई गांव निवासी युवक पदमाराम ने अपने पड़ोसी मेघाराम की इकट्ठा की हुई गेहूं की फसल में अचानक आग लगा दी. आग लगते ही खेत में धुआं और लपटें उठने लगीं, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे ताकि फसल को ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके.

आग बुझाने में मदद करने लगे लोग

इसी दौरान पीथाबेरी निवासी मूलाराम सुथार और उनके साथ कुछ अन्य लोग बोलेरो कैंपर गाड़ी से वहां से गुजर रहे थे. बताया जा रहा है कि वे खांभराई गांव में फसल कटाई के लिए मजदूर लेने आए थे. खेत में आग लगी देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने में मदद करने लगे.

लेकिन इसी बीच आरोपी पदमाराम वहां पहुंचा और अचानक गुस्से में आकर बोलेरो कैंपर गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया. कुछ ही देर में गाड़ी में तेज लपटें उठने लगीं और आग तेजी से फैल गई. इस घटना को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

ग्रामीणों ने तुरंत साहस दिखाते हुए आरोपी युवक पदमाराम को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया.

क्या कहना है पुलिस का

सरवाणा थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि खांभराई गांव में गेहूं की फसल और बोलेरो गाड़ी में आग लगाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगाने वाले युवक पदमाराम को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बोलेरो कैंपर में सवार लोगों ने उसे गाली दी थी, जिससे गुस्से में आकर उसने गाड़ी को आग लगा दी.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों व नुकसान का आकलन किया जा रहा है. ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया, जिससे आगे कोई बड़ी घटना होने से टल गई.

