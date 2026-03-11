सांचौर में रात के अंधेरे में महिलाओं की सुरक्षा पर लगा लापरवाही का ठप्पा, नशेड़ियों से बचने के लिए हॉस्टल में कूदी युवती, कांपते हुए बोली...

Zee Rajasthan
Sanchore Crime News: जालोर जिले के सांचौर शहर में रविवार रात करीब 11 बजे एक युवती के साथ डरावनी घटना घटी. गुजरात से अपने परिचित के साथ सांचौर आई युवती को मुख्य बाजार क्षेत्र में कुछ युवकों ने पीछा करना शुरू कर दिया.

Jalore Crime News: जालोर जिले के सांचौर शहर में रविवार रात एक युवती के साथ हुए डरावने घटनाक्रम ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है. जानकारी के मुताबिक, युवती गुजरात से अपने एक परिचित के साथ सांचौर पहुंची थी. रात करीब 11 बजे के आसपास जब वह शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र से गुजर रही थी, तो कुछ युवकों ने उसका पीछा शुरू कर दिया. युवकों ने उसे आवाजें दीं, तंग किया और आगे बढ़ने से रोका. घबराई युवती ने भागते-भागते पास में स्थित एक निजी लड़कियों के हॉस्टल की दीवार फांदकर अंदर घुस गई और वहां छिप गई.


हॉस्टल संचालक ने दिखाई त्वरित प्रतिक्रिया
हॉस्टल में अचानक कूदकर आई युवती की चीख सुनकर हॉस्टल संचालक और अन्य लड़कियां बाहर निकलीं. युवती ने कांपते हुए बताया कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं. हॉस्टल संचालक ने तुरंत दरवाजा बंद किया, युवती को सुरक्षित कमरे में बैठाया और सांचौर पुलिस को फोन कर सूचना दी. पुलिस ने 10-15 मिनट में मौके पर पहुंचकर युवती से पूरी बात सुनी और उसे उसके परिचित के पास सुरक्षित पहुंचाया.


पुलिस ने शुरू की तलाश, जांच जारी
सांचौर थाना पुलिस ने युवती के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है. घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और संदिग्ध युवकों की पहचान के लिए गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. युवती ने बताया कि युवकों ने उसे गंदी-गंदी बातें कहीं और हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिससे वह डर गई और भागकर हॉस्टल में घुसी.

शराब के ठेकों और नशेड़ियों का बढ़ता खतरा
स्थानीय निवासियों और हॉस्टल संचालकों का कहना है कि सांचौर शहर में देर रात तक खुले रहने वाले शराब के ठेकों के कारण नशेड़ियों का जमावड़ा लगता रहता है. रात 10-11 बजे के बाद सड़कों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं रहता. कई बार लड़कियां कॉलेज या काम से लौटते समय ऐसी परेशानियों का सामना करती हैं. इस घटना ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. लोग मांग कर रहे हैं कि रात में शराब की दुकानों के समय पर सख्ती की जाए और पुलिस गश्त बढ़ाई जाए.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम
यह घटना सांचौर जैसे छोटे शहरों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है. स्थानीय महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपील की है कि शहर में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएं, रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और शराब ठेकों के समय पर नियंत्रण किया जाए. साथ ही हॉस्टल और पीजी में सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की जा रही है.

